Растительный жир победил

Розничные продажи сливочного масла в России в натуральном выражении в январе—июле 2025 года сократились на 14,7% год к году. Это объясняется его сильным подорожанием — на 38%. В том числе по этой причине часть потребителей стала отказываться от сливочного масла в пользу растительных аналогов. Но производители пока не снижают объемы выпуска продукции.

Продажи сливочного масла в натуральном выражении в России в январе—июле 2025 года сократились на 14,7% год к году, по данным аналитической компании «Нильсен». Снижение спроса увеличилось в семь раз: в январе—июле 2024 года оно оценивалось в 2,1%. В исследовательской компании NTech отмечают сокращение продаж сливочного масла с июля 2024 по июнь 2025 года на 9% к предыдущим 12 месяцам.

В Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко») фиксируют снижение спроса на сливочное масло в течение всего истекшего периода 2025 года, но отмечают, что продажи постепенно восстанавливаются. Если в первые месяцы спад оценивался в 15–20% год к году, то сейчас — в 4%.

Собеседник “Ъ” на молочном рынке отмечает, что на розницу приходится около половины от объема реализации в стране сливочного масла. Аналитики NTech называют ключевой причиной снижения розничных продаж рост цен. По данным Росстата, стоимость этого продукта в начале сентября составила 1,2 тыс. руб. за 1 кг. Значение выросло на 38% с января 2024 года и на 22,2% год к году. В T-Pay говорят, что на пачку масла в январе—августе 2025 года потребители тратили в среднем 231 руб., что больше год к году на 38%. Для сравнения, продукты питания в целом за этот период подорожали на 12,3%, отмечают в NTech.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов говорит, что затраты на производство сливочного масла выросли: только сырое молоко за год подорожало на 23,1%. Увеличение расходов на сырье наложилось на рост трат на услуги складов, логистику, различные ингредиенты. Сливочное масло дорожает по всему миру: это коснулось и Белоруссии, откуда в Россию осуществляются поставки продукции.

Дополнительное давление на стоимость, по мнению «Союзмолока», могло оказать снижение рентабельности сухого обезжиренного молока. Уровень рентабельности производства самого сливочного масла в январе—июне 2025 года, по словам господина Леонова, составил 3,6%, увеличившись на 2,84 процентного пункта год к году.

Но высокая стоимость может быть не единственным фактором, сдерживающим продажи. В «Союзмолоке» не исключают, что в начале 2025 года потребители пользовались прошлогодними товарными запасами сливочного масла. Другим фактором сдержанного спроса в объединении называют общую склонность потребителей к сберегательному поведению.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов предполагает, что с ростом популярности здорового образа жизни часть потребителей отказывается от сливочного масла в пользу растительного. Данные «Нильсен» показывают рост продаж в натуральном выражении маргарина в январе—июле на 0,3% год к году. Его импортные поставки также начали заметно расти (см. “Ъ” от 5 сентября).

Гендиректор «АБ-Центра» Алексей Плугов указывает, что объем производства сливочного масла в январе—июле 2025 года в России составил 201 тыс. тонн, увеличившись на 4,2% год к году. Хотя с учетом ограниченного спроса в рознице это приводит к увеличению складских запасов, отмечают в «Союзмолоке». Станислав Богданов говорит, что в ассортименте торговых сетей сейчас в среднем 34–87 позиций масла. С октября предложение выросло на треть. Господин Плугов рассчитывает, что рост производства позволит стабилизировать цены и в итоге приведет к росту потребления. Аналитики «Союзмолока» прогнозируют восстановление спроса на сливочное масло к концу 2025 года за счет сезонного роста потребления.

Александра Мерцалова