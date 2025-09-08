Экономия на подъеме

В первой половине 2025 года сети жестких дискаунтеров по всей России совокупно выручили свыше 642 млрд руб., что на 27% больше год к году. Формат продолжает активно развиваться, несмотря на замедление роста рынка розничной торговли в целом. Потребители, пытаясь серьезно экономить, все чаще выбирают магазины низких цен. Большой спрос в этом сегменте делает его привлекательным для бизнеса. Однако пока развитие возможно только за счет территориальной экспансии, а не за счет увеличения сопоставимых продаж, считают эксперты.

По итогам января—июля 2025 года количество магазинов, работающих в сегменте жестких дискаунтеров (вроде «Светофора», «Чижика» или «Доброцена»), выросло на 9,1% год к году, или на 963, достигнув около 11,5 тыс., следует из данных Infoline. По итогам первой половины текущего года такие сети выручили в общей сложности 642,1 млрд руб.

Рост в сегменте жестких дискаунтеров оказался более заметным по сравнению с мягкими дискаунтерами, к которым относятся «Магнит», «Дикси» или «Пятерочка».

Число торговых объектов таких сетей в январе—июле текущего года выросло на 3,7%, а магазинов у дома, также предлагающих недорогие продукты,— примерно на 0,7%. При этом общая выручка сетей, развивающих мягкие дискаунтеры, за январь—июнь текущего года увеличилась на 17,1%.

Среди федеральных сетей жестких дискаунтеров в январе—июле 2025 года рост продемонстрировали «Чижик» (входит в X5 Group), «Моя цена» (входит в ГК «Магнит»), «Находка», «Доброцен» и «Победа», отмечают в Infoline. В 2025 году «Магнит» для повышения эффективности работы объектов основного формата вместо обновления переводил их в дискаунтеры «Моя цена». Так, с начала 2025 года было ребрендировано более 500 объектов.

Экспансия же другой сети ритейлера — В1 («Первый выбор») была временно приостановлена после того, как в апреле 2024 года компания заявила о планах увеличить количество магазинов в несколько раз. Активное развитие формата возобновилось лишь в конце лета 2025 года. За январь—июль текущего года количество магазинов В1 сократилось на 14 объектов. Снижение количества торговых объектов наблюдается и у ГК «Торгсервис» (развивает сети «Светофор» и «Маяк»). По данным Infoline, с начала года было закрыто 23 объекта. В последнее время вокруг «Светофора» возникают конфликты из-за взаимоотношений с поставщиками и временного закрытия некоторых точек из-за продажи некачественной продукции. В «Светофоре» и В1 на запрос “Ъ” не ответили.

Сергей Лисовский, депутат Госдумы, о ситуации с дискаунтерами «Светофор», январь 2025 года: «Наша задача — не закрывать магазины, а чтобы они работали хорошо».

Самой растущей сетью дискаунтеров стал «Чижик». Выручка ритейлера в первой половине 2025 года достигла 193,8 млрд, увеличившись на 89,3% год к году, следует из опубликованной отчетности компании. Сейчас «Чижик» включает уже более 2,5 тыс. магазинов, ежегодно сеть открывает 800–900 новых точек, отмечают в X5 Group.

На продолжающийся рост привлекательности этого формата влияет сберегательное поведение потребителей, за последний год усилившееся под влиянием высокой ключевой ставки, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, с одной стороны, эффективную операционную модель жесткого дискаунтера сложно выстроить на этапе запуска, с другой — легко тиражировать, так как затраты на открытие такого объекта в среднем на 20–40% ниже, чем, например, супермаркетов. К тому же, подчеркивает эксперт, в сегменте жестких дискаунтеров выше покупательский трафик. Это делает модель универсальной и востребованной для любого региона, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов.

Маржинальность жестких дискаунтеров несколько ниже, чем у других форматов, но есть потенциал ее увеличения за счет доли продукции под собственными торговыми марками, а также повышения эффективности логистических операций, поясняет Михаил Бурмистров. Большинство жестких дискаунтеров развивается за счет территориальной экспансии, а не роста сопоставимых продаж, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Такая стратегия может очень быстро исчерпать себя.

Алина Мигачёва