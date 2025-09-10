Неопознанные прилетающие объекты

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетело сразу несколько БПЛА, для перехвата которых была задействована боевая авиация. Руководство страны возложило вину на Россию, в НАТО активизировали 4-ю статью устава, которая предусматривает «консультации» стран-членов. Между тем в Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. А МИД РФ обвинил польские власти в распространении мифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По сообщению МИД Польши, обломки дронов обнаружены в десяти населенных пунктах страны. Имеются незначительные разрушения. О пострадавших информации не поступало

Первые сообщения о появлении неопознанных БПЛА в Польше поступили утром в среду, 10 сентября. Изначально Минобороны страны говорило о «примерно десяти» дронах, вошедших в воздушное пространство в период с 23:30 9 сентября до 6:30 10 сентября. К обеду сообщали уже о 19 беспилотниках. Обломки дронов обнаружили, в частности, в Мнишкуве (300 км от украинской границы) и Чоснувце (50 км от границы с Белоруссией). Также якобы найдены части ракеты. Жертв нет, однако повреждены несколько домов. Власти призвали жителей не приближаться к обломкам беспилотников. О типе залетевших БПЛА официально не сообщали, но некоторые западные СМИ идентифицировали их как российские «Герберы».

Беспилотный летательный аппарат «Гербера», согласно данным открытых источников, в базовом варианте не несет боевой части и в основном используется российской армией в качестве «ложной цели», имитирующей ударные БПЛА «Герань». Летно-технические характеристики не раскрываются, первые упоминания о применении появились в 2024 году.

Премьер Дональд Туск, выступая в Сейме 10 сентября, возложил ответственность за инцидент на Россию и отметил, что часть дронов залетела с территории Белоруссии. По его словам, ВВС сбили три или четыре беспилотника.

Варшава официально запросила активацию ст. 4 Устава Североатлантического альянса, предусматривающей проведение консультаций странами-членами в случае возникновения угрозы «территориальной целостности, политической независимости или безопасности» одной из них. Ее просьба была удовлетворена.

Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал к более радикальным мерам. Он утверждал, что необходимо задействовать ст. 5 Устава НАТО, которая предполагает принцип коллективной обороны. Выдвиженец этой же партии президент Польши Кароль Навроцкий дистанцировался от подобной идеи, но заявил о «беспрецедентном моменте в истории Североатлантического альянса и в современной истории Польши». В МИД Польши был вызван временный поверенный в делах России Андрей Ордаш.

Генсек НАТО Марк Рютте выступил перед журналистами и сообщил, что Североатлантический совет по запросу Польши провел консультации и что за этим последует полная оценка инцидента с дронами. На данный момент в НАТО не могут подтвердить, что атака была преднамеренной.

Военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с “Ъ” назвал инцидент «стресс-тестом для системы ПВО Польши», который «оказался неудачным для польской стороны».

По его словам, продемонстрирована теоретическая возможность поражать подобными аппаратами цели в глубине территории НАТО. Уже появились версии о «демонстрации силы» или «сигнале» с российской стороны, заметил господин Корнев, но, по его мнению, окончательные выводы могут быть сделаны лишь после длительного и детального анализа траекторий полета и результатов применения средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Между тем в Евросоюзе выводы, похоже, уже сделали. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в посте в соцсети Х назвала происшедшее «намеренным, а не случайным». Ее позицию поддержал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль: «Россия безрассудно пошла на опасную эскалацию». Франция и Италия выразили Польше поддержку, но в более сдержанных формулировках. Великобритания заявила о намерении рассмотреть возможность усиления польской ПВО, а Словакия предложила помощь в расследовании.

В Минске сообщили, что связались по военным каналам с Польшей и Литвой и предупредили о приближающихся дронах. По версии Белоруссии, беспилотники отклонились от курса из-за действия систем РЭБ Украины и соседних стран. Несколько дронов сбили и над белорусской территорией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сбитый дрон в польском Чоснувце

В свою очередь, Минобороны России 10 сентября заявило о «массированном ударе» по предприятиям ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Житомирской областях Украины, а также в Виннице и Львове. «Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее мы готовы по данной теме провести консультации с Министерством обороны Польши»,— указали в ведомстве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что «руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях», не приводя доказательств. МИД РФ обвинил Польшу в распространении мифов «для еще большей эскалации украинского кризиса».

Нынешний инцидент с прилетом БПЛА на территорию Польши стал самым масштабным с начала военных действий на Украине. Ранее отмечались лишь единичные подобные случаи. Власти Украины неоднократно призывали Польшу начать сбивать объекты в украинском воздушном пространстве. 10 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что теперь НАТО может рассмотреть этот вопрос. Союзникам предстоит решить, ограничатся они консультациями или сделают следующий шаг, который может вывести кризис на новый уровень.

«Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши дронами? Началось!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, когда проснулся и узнал об инциденте.

Вероника Вишнякова, Дмитрий Сотак