«Мечелу» добавят устойчивости

Как стало известно «Ъ», в обсуждаемый перечень мер поддержки металлургов вошел мораторий на банкротство предприятий отрасли. Инициатива может быть ориентирована в первую очередь на «Мечел» (MOEX: MTLR), долг которого превышает 250 млрд руб. Защита от кредиторов необходима для системообразующих компаний, но такие инструменты могут искажать рыночные механизмы, предупреждают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минэкономики и Минпромторг до 28 октября должны проработать целесообразность введения моратория на банкротство предприятий металлургической промышленности. Об этом говорится в протоколе (есть у “Ъ”) заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, прошедшего 29 августа. Содержание документа “Ъ” подтвердили в трех крупных металлургических компаниях.

Кроме того, будут проработаны вопросы повышения ставки экспортной пошлины на лом черных металлов в размере 5%, но не менее €25 за тонну, отмены акциза на жидкую сталь для электрометаллургического производства в 2026 году и освобождения от уплаты акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 млрд руб. на период активной инвестиционной фазы и следующих трех лет. Минпромторгу поручено и представить предложения по корректировке формулы расчета ставки этого акциза, учитывающие в том числе инфляцию, с учетом недопущения значительных выпадающих доходов бюджета.

Сейчас ставка акциза на жидкую сталь составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB в портах Черного моря. Но если рублевая цена сляба оказывается ниже 30 тыс. руб. за тонну, акциз не уплачивается. Собеседники “Ъ” отмечали, что цена отсечки в 30 тыс. руб. неоправданно низкая: при стоимости сляба на уровне 32 тыс. руб. металлурги фиксируют убытки, при этом вынуждены платить акциз на сталь. Повышение экспортных пошлин на лом и корректировка акциза входили и в предварительный перечень мер (см. “Ъ” от 2 сентября).

В Минпромторге, Минэкономики, «Северстали», ММК, НЛМК и «Евразе» комментарии не предоставили.

Большинство опрошенных “Ъ” аналитиков и собеседников на рынке считают, что мораторий на банкротство в первую очередь касается «Мечела». По итогам первой половины 2025 года чистый убыток группы, объединяющей производителей угля, железной руды, стали, вырос на 143% год к году, до 40,5 млрд руб., что стало максимальным значением с 2015 года. Чистый долг «Мечела» снизился на 3% к уровню на конец 2024 года, до 252,7 млрд руб., но соотношение чистый долг / EBITDA поднялось до высоких 8,8х. Как сообщала компания, на 30 июня задолженность группы к погашению по требованию составила 224,19 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 августа).

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев отмечает, что помимо «Мечела» мораторий на банкротство может быть необходим ПМХ. Материнская компания ПМХ — ПАО «Кокс» — получила в первой половине 2025 года 9,79 млрд руб. чистого убытка, что в 5,1 раза больше, чем годом ранее. Задолженность компании к 30 июня выросла почти в два раза год к году, до 76,08 млрд руб.

«У обеих компаний ("Мечела" и ПМХ.— “Ъ”) долговая нагрузка на критически высоком уровне, в результате чего процентные расходы превышают EBITDA»,— говорит господин Алиев. По его словам, учитывая, что на горизонте года ожидается как минимум снижение ключевой ставки и ослабление рубля, поддержку в виде моратория нельзя назвать безнадежной. Со временем, продолжает аналитик, финансовое положение компаний должно нормализоваться и обслуживание долгов восстановится. “Ъ” направил вопросы в ПМХ. В «Мечеле» отказались от комментариев.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отмечает, что мораторий объективно необходим для системообразующих компаний, чье банкротство может вызвать негативный мультипликативный эффект на отрасль, рынок труда и регионы. По его словам, именно наиболее уязвимые игроки (с высокой долговой нагрузкой, слабой экспортной позицией, зависимостью от внутренних рынков) получают прямую выгоду от моратория. При этом, добавляет эксперт, эффективность меры будет выше, если поддержка будет направлена на сохранение производств и рабочих мест, а не на субсидирование неэффективных бизнес-моделей.

Доцент кафедры экономики МИСиС Рафаэль Абдулов называет мораторий на банкротство точечной мерой поддержки, но не отраслевой, так как это не позволяет оздоровить всю отрасль от обременительной кредитной нагрузки. «С одной стороны, моратории на банкротство могут временно спасти компании от банкротства, особенно в тяжелых нынешних условиях. С другой стороны, такие меры могут искажать рыночные механизмы и усиливать моральные риски, так как менеджменты компаний будут рассчитывать на спасение со стороны государства»,— рассуждает эксперт.

По мнению эксперта по горно-металлургической отрасли Института экономики роста им. П. А. Столыпина Павла Гамова, важнее всего сосредоточить усилия на стимулировании инноваций и инвестиций, способствующих повышению эффективности всей индустрии, а также активнее вкладываться в резервы и госпрограммы по модернизации инфраструктуры. Так, по его словам, можно ввести программу государственных гарантий для проектов модернизации мощностей. Также, продолжает эксперт, важной может стать поддержка в виде госзаказа под восстановление «новых территорий», увеличения закупок в стратегическую систему запасов и репликации московской программы реновации на иные регионы.

Полина Трифонова