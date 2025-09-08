Борьба с пытками подверглась импортозамещению

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин («Единая Россия») уже пообещал, что депутаты рассмотрят документ в приоритетном порядке. В думских фракциях согласны с тем, что конвенцию нужно денонсировать, учитывая, что Россия с 2023 года не может принимать участие в работе Европейского комитета по предотвращению пыток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Предложение о выходе из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания правительство РФ направило президенту в конце августа (см. “Ъ” от 27 августа). Этот документ, принятый странами—членами Совета Европы (СЕ) в ноябре 1987-го, Россия подписала в 1996 году, а спустя два года он вступил в действие. Конвенция, в частности, предполагает, что уполномоченные представители СЕ могут посещать места лишения свободы в странах-участницах и требовать исправить обнаруженные нарушения.

В марте 2022 года Россия вышла из СЕ, после чего денонсировала более двух десятков международных договоров, заключенных в период работы в этой организации.

В пояснительной записке к законопроекту о денонсации говорится, что Россия с 2023 года не может полноценно участвовать в процессе мониторинга, поскольку СЕ в 2023 году заблокировал избрание представителя от РФ в Европейский комитет по предупреждению пыток, учрежденный на основании конвенции. «Данные дискриминационные обстоятельства не только нарушают представительные права России в Европейском комитете, но и подрывают установленный Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств в сфере защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, вследствие чего предлагается денонсировать указанную конвенцию и протоколы к ней»,— отмечается в документе.

Вячеслав Володин, в свою очередь, напомнил, что эта конвенция оставалась одним из немногих связанных с СЕ международных договоров, который Россия еще не денонсировала. «Тем не менее работа нашей страны в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания фактически заблокирована»,— подчеркнул спикер, пообещав, что депутаты рассмотрят документ в приоритетном порядке (осенняя сессия Госдумы открывается 16 сентября).

Инициатива президента по денонсации конвенции обусловлена выходом РФ из СЕ и «дискриминацией нашей страны в Европейском комитете по предупреждению пыток», заявил “Ъ” председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В то же время господин Слуцкий убежден, что для борьбы с пытками достаточно и других существующих в России правовых механизмов.

«За годы членства нашей страны в СЕ все нормы европейских конвенций имплементированы в национальное законодательство,— пояснил господин Слуцкий.— Помимо этого, эффективно действует институт Уполномоченного по правам человека, а в Уголовном кодексе в полной мере предусмотрено наказание за истязание и различные виды насильственных действий».

Кроме того, Россия продолжает активно взаимодействовать с Комитетом ООН против пыток и «придерживаться норм международной конвенции от 10 декабря 1984 года», подписанной под эгидой ООН, отметил депутат. По его словам, профильный комитет подготовит законопроект к рассмотрению в приоритетном порядке: «Уверен, денонсация будет поддержана единогласно прежде всего из соображения баланса интересов и необходимости обеспечения равного представительства нашей страны».

Лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов сказал “Ъ”, что эсеры тоже поддержат инициативу: «Решение президента абсолютно оправдано и лишь формализует то, что происходит на практике. От участия во многих таких соглашениях Россию и так фактически отстранили путем незаконных односторонних ограничений. Зачем нам эта игра в одни ворота? Убежден, ситуация с правами человека в России от этого не станет хуже, все необходимые для этого законодательные возможности у нас сохраняются».

Более того, лидер СРЗП уверен, что России пора выходить и из других соглашений с Западом, которые не отвечают интересам РФ.

«Необходимо пересмотреть наше международное сотрудничество как с учетом реалий после начала спецоперации, так и с учетом норм Конституции РФ, в которой с 2020 года закреплен приоритет российского права над международными договорами»,— пояснил господин Миронов.

Первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) сообщил “Ъ”, что коммунисты изучают внесенный президентом документ, чтобы выработать фракционную позицию. Во фракции «Новые люди» с позицией по поводу денонсации конвенции пока не определились.

Ксения Веретенникова