Учебно-боевая изготовка

В Белоруссии с 12 по 16 сентября пройдут крупные российско-белорусские учения «Запад-2025», в которых суммарно поучаствует около 13 тыс. военных. И сам факт их проведения, и особенно обещанный организаторами обмен опытом современных боевых действий с отработкой «элементов применения» гиперзвукового комплекса «Орешник» вызвали серьезную обеспокоенность у соседних стран—членов НАТО. Москва и Минск уверяют, что маневры не направлены против третьих стран.

Основные мероприятия в рамках учений пройдут на полигонах в районе города Борисова и деревни Белая Лужа, а также на ряде других объектов Минобороны Белоруссии. От хозяев будут задействованы подразделения сухопутных войск и артиллерии, силы ПВО, авиации и вспомогательные службы. Россия направила на маневры отдельные подразделения из Московского и Ленинградского военных округов, включая механизированные части, реактивную артиллерию, подразделения РЭБ и авиацию, но точная численность и наименования подразделений не раскрываются.

По информации организаторов, целью учений станут отработка оборонительных действий и реагирование на «гипотетическую агрессию» против Союзного государства.

Также предполагается обмен современным опытом ведения боевых действий, включая применение беспилотных систем ударного и разведывательного типа и систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в программе значатся моделирование массированных воздушных ударов, антидиверсионные операции, оборона ключевых объектов, а также «элементы применения» тактического ядерного оружия и российского комплекса «Орешник» с одноименной гиперзвуковой ракетой.

Учения «Запад-2025» продолжают традицию масштабных совместных маневров, которые исторически проводятся в этой местности еще с советских времен. Предыдущие крупные учения, такие как «Запад-2017» и «Запад-2021», охватывали широкие территории России и Белоруссии, демонстрируя значительные возможности союзников по мобилизации сил и развертыванию техники.

В 2017 году официально заявлялось о 12 700 участниках, четыре года спустя — о 12 800, включая 2500 российских военных. Из техники в 2021-м были задействованы танки Т-72, Т-80 и Т-90, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», самолеты Су-30СМ, Су-35С, Су-25 и МиГ-29, вертолеты Ми-24 и Ми-28, а также средства ПВО, включая С-300, С-400, «Панцирь-С» и «Тор-М2». В этом году белорусская сторона сообщила об участии в маневрах около 13 тыс. военных, перечень используемой техники остается неизвестным.

На фоне готовящихся учений соседние страны НАТО уже усилили меры безопасности.

Еще 29 августа начальник Генштаба ВС Литвы Раймундас Вайкшнорас заявил, что планируемые на сентябрь маневры Iron Defender-25 с военными из Польши, стран Балтии, Швеции и Норвегии будут масштабнее по численности и возможностям, чем учения «конкурентов по ту сторону границы», вместе с тем признав, что считает возможность организации каких-либо провокаций маловероятной. В любом случае военные НАТО будут находиться в состоянии повышенной боевой готовности на всех направлениях, граничащих с Белоруссией и Калининградской областью, а разведка будет «фиксировать все перемещения тяжелой техники и авиации», пообещал литовский генерал.

В свою очередь, замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что одной из целей «Запада-2025» якобы является отработка атаки на Сувалкский коридор — 100-километровый участок границы между Польшей и Литвой, зажатый между Калининградской областью и Белоруссией. А после инцидента с залетевшими в Польшу беспилотниками (см. “Ъ” от 10 сентября) Варшава временно закрыла воздушное пространство и сухопутную границу с Белоруссией, мотивируя это в том числе «очень агрессивным характером» предстоящих учений. К схожим мерам прибегла и Латвия, закрыв воздушное пространство до высоты 6 тыс. м в 50-километровой зоне у границы с Россией и Белоруссией.

Российские и белорусские официальные источники подчеркивают, что учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран

В ходе маневров лишь демонстрируются возможности по совместному управлению военными силами и координации действий. В то же время опрошенные Associated Press западные эксперты отмечают, что официальные данные о численности и расположении военных Союзного государства могут не отражать реальную картину, а включение в план учений «ядерной тематики, гиперзвуковых средств и средств ПВО существенно повышает политическую и военную напряженность в регионе».

Дмитрий Сотак