Презентация Apple-2025: iPhone 17 Air, новые Apple Watch, AirPods Pro 3 и прочие новинки

9 сентября в Калифорнии прошла ежегодная осенняя презентация Apple под названием Awe Dropping. В театре им. Стива Джоба на территории кампуса Apple Park в Купертино представили новые версии iPhone, включая ультратонкий iPhone 17 Air, обновленные Apple Watches и AirPods Pro 3 с функцией синхронного перевода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AbdulВ SaboorВ / Reuters Фото: AbdulВ SaboorВ / Reuters

Дисплей: 6,3 дюйма с частотой 120 Гц.

Новый процессор A19 — на 20% мощнее предыдущей модели.

Тонкие рамки и защитное стекло Ceramic Shield 2, которое втрое лучше противостоит царапинам.

256 гигабайт стартовой памяти.

Основная камера на 48 мегапикселей.

Телеобъектив на 12 мегапикселей.

Новый датчик фронтальной камеры на 24 мегапикселей с технологией Central Stage.

Поддержка вертикальных и горизонтальных фото без поворота.

Поддерживает ИИ-систему Apple Intelligence.

Пять цветов корпуса.

Стоимость: от $799.

от $799. В продаже с 19 сентября.

Ультратонкий iPhone 17 Air

Толщина 5,6 мм.

Дисплей: 6,5 дюйма.

Новейший процессор A19 Pro.

Основная камера на 48 мегапикселей.

Защита в 3 раза лучше от царапин и в 4 раза от падений.

Возможность выбора фокусных расстояний и записи видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду.

Новый датчик фронтальной камеры на 18 мегапикселей.

До 40 часов работы в режиме воспроизведения видео.

Четыре цвета титанового корпуса.

Стоимость от: $999.

$999. В продаже с 19 сентября.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

Дисплей: 6,3 дюйма у Pro и 6,9 дюйма у Pro Max.

Новейший процессор A19 Pro.

Корпус из алюминия.

Оптимизирован расход батареи на 40%.

Новая система охлаждения с испарительной камерой для решения проблемы перегрева при высоких нагрузках.

Три камеры на 48 мегапикселей.

Полной зарядки хватит на 39 часов непрерывного воспроизведения видео.

Три цвета корпуса: оранжевый, синий и серебряный.

Стоимость: iPhone 17 Pro от $1099; iPhone 17 Pro Max от $1199.

iPhone 17 Pro от $1099; iPhone 17 Pro Max от $1199. В продаже с 19 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран iPhone 17 Pro

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP iPhone 17 Pro

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP

Улучшенная система активного шумоподавления.

Модернизированная акустическая архитектура.

Функция перевода с нескольких языков в режиме реального времени.

Система отслеживания сердечного ритма.

Поддержка 15 спортивных режимов.

Стоимость: от $249.

от $249. В продаже с 19 сентября.

Два циферблата.

Новый модем 5G.

Экран более устойчивый к царапинам.

Добавлена функция измерения артериального давления.

Улучшена технология мониторинга сна.

До 24 часов работы без подзарядки в активном режиме.

Будут доступны новые браслеты Nike и Apple, а также браслет и циферблат Hermes.

Стоимость: от $399.

от $399. В продаже с 19 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Apple Watch Series 11

Фото: AP Apple Watch Series 11

Фото: AP

Функции постоянно активного дисплея Always-On-Display.

Поддержка распознавания некоторых жестов.

Динамик для воспроизведения медиаконтента.

До 18 часов работы без подзарядки.

Поддерживает быструю зарядку впервые для модели SE.

Стоимость: от $249.

от $249. В продаже с 19 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Apple Watch SE 3

Фото: Apple Apple Watch SE 3

Фото: Apple

Более яркий дисплей.

Новый модем 5G.

Поддержка спутниковой связи.

До 48 часов работы без подзарядки.

Стоимость: от $699.

от $699. В продаже с 19 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Apple Watch Ultra 3

Фото: AP Apple Watch Ultra 3

Фото: AP

«Яндекс Маркет» назвал цены на линейку iPhone 17