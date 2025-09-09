Презентация Apple-2025: iPhone 17 Air, новые Apple Watch, AirPods Pro 3 и прочие новинки
Apple показала новинки и цены: iPhone 17, обновленные Apple Watch, AirPods Pro 3
9 сентября в Калифорнии прошла ежегодная осенняя презентация Apple под названием Awe Dropping. В театре им. Стива Джоба на территории кампуса Apple Park в Купертино представили новые версии iPhone, включая ультратонкий iPhone 17 Air, обновленные Apple Watches и AirPods Pro 3 с функцией синхронного перевода.
Фото: AbdulВ SaboorВ / Reuters
iPhone 17
- Дисплей: 6,3 дюйма с частотой 120 Гц.
- Новый процессор A19 — на 20% мощнее предыдущей модели.
- Тонкие рамки и защитное стекло Ceramic Shield 2, которое втрое лучше противостоит царапинам.
- 256 гигабайт стартовой памяти.
- Основная камера на 48 мегапикселей.
- Телеобъектив на 12 мегапикселей.
- Новый датчик фронтальной камеры на 24 мегапикселей с технологией Central Stage.
- Поддержка вертикальных и горизонтальных фото без поворота.
- Поддерживает ИИ-систему Apple Intelligence.
- Пять цветов корпуса.
- Стоимость: от $799.
- В продаже с 19 сентября.
Ультратонкий iPhone 17 Air
- Толщина 5,6 мм.
- Дисплей: 6,5 дюйма.
- Новейший процессор A19 Pro.
- Основная камера на 48 мегапикселей.
- Защита в 3 раза лучше от царапин и в 4 раза от падений.
- Возможность выбора фокусных расстояний и записи видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду.
- Новый датчик фронтальной камеры на 18 мегапикселей.
- До 40 часов работы в режиме воспроизведения видео.
- Четыре цвета титанового корпуса.
- Стоимость от: $999.
- В продаже с 19 сентября.
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
- Дисплей: 6,3 дюйма у Pro и 6,9 дюйма у Pro Max.
- Новейший процессор A19 Pro.
- Корпус из алюминия.
- Оптимизирован расход батареи на 40%.
- Новая система охлаждения с испарительной камерой для решения проблемы перегрева при высоких нагрузках.
- Три камеры на 48 мегапикселей.
- Полной зарядки хватит на 39 часов непрерывного воспроизведения видео.
- Три цвета корпуса: оранжевый, синий и серебряный.
- Стоимость: iPhone 17 Pro от $1099; iPhone 17 Pro Max от $1199.
- В продаже с 19 сентября.
iPhone 17 Pro
Фото: Godofredo A. Vasquez / AP
AirPods Pro 3
- Улучшенная система активного шумоподавления.
- Модернизированная акустическая архитектура.
- Функция перевода с нескольких языков в режиме реального времени.
- Система отслеживания сердечного ритма.
- Поддержка 15 спортивных режимов.
- Стоимость: от $249.
- В продаже с 19 сентября.
Apple Watch Series 11
- Два циферблата.
- Новый модем 5G.
- Экран более устойчивый к царапинам.
- Добавлена функция измерения артериального давления.
- Улучшена технология мониторинга сна.
- До 24 часов работы без подзарядки в активном режиме.
- Будут доступны новые браслеты Nike и Apple, а также браслет и циферблат Hermes.
- Стоимость: от $399.
- В продаже с 19 сентября.
Apple Watch Series 11
Фото: AP
Apple Watch SE 3
- Функции постоянно активного дисплея Always-On-Display.
- Поддержка распознавания некоторых жестов.
- Динамик для воспроизведения медиаконтента.
- До 18 часов работы без подзарядки.
- Поддерживает быструю зарядку впервые для модели SE.
- Стоимость: от $249.
- В продаже с 19 сентября.
Apple Watch SE 3
Фото: Apple
Apple Watch Ultra 3
- Более яркий дисплей.
- Новый модем 5G.
- Поддержка спутниковой связи.
- До 48 часов работы без подзарядки.
- Стоимость: от $699.
- В продаже с 19 сентября.
Apple Watch Ultra 3
Фото: AP
«Яндекс Маркет» назвал цены на линейку iPhone 17
- iPhone 17: от 110 тыс. руб.
- iPhone Air: от 135 тыс. руб.
- iPhone 17 Pro: от 143 тыс. руб.
- iPhone 17 Pro Max: от 152 тыс. руб.