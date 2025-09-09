Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Презентация Apple-2025: iPhone 17 Air, новые Apple Watch, AirPods Pro 3 и прочие новинки

Apple показала новинки и цены: iPhone 17, обновленные Apple Watch, AirPods Pro 3

9 сентября в Калифорнии прошла ежегодная осенняя презентация Apple под названием Awe Dropping. В театре им. Стива Джоба на территории кампуса Apple Park в Купертино представили новые версии iPhone, включая ультратонкий iPhone 17 Air, обновленные Apple Watches и AirPods Pro 3 с функцией синхронного перевода.

Фото: AbdulВ SaboorВ  / Reuters

iPhone 17

  • Дисплей: 6,3 дюйма с частотой 120 Гц.
  • Новый процессор A19 — на 20% мощнее предыдущей модели.
  • Тонкие рамки и защитное стекло Ceramic Shield 2, которое втрое лучше противостоит царапинам.
  • 256 гигабайт стартовой памяти.
  • Основная камера на 48 мегапикселей.
  • Телеобъектив на 12 мегапикселей.
  • Новый датчик фронтальной камеры на 24 мегапикселей с технологией Central Stage.
  • Поддержка вертикальных и горизонтальных фото без поворота.
  • Поддерживает ИИ-систему Apple Intelligence.
  • Пять цветов корпуса.
  • Стоимость: от $799.
  • В продаже с 19 сентября.

Ультратонкий iPhone 17 Air

  • Толщина 5,6 мм.
  • Дисплей: 6,5 дюйма.
  • Новейший процессор A19 Pro.
  • Основная камера на 48 мегапикселей.
  • Защита в 3 раза лучше от царапин и в 4 раза от падений.
  • Возможность выбора фокусных расстояний и записи видео в формате 4K при 60 кадрах в секунду.
  • Новый датчик фронтальной камеры на 18 мегапикселей.
  • До 40 часов работы в режиме воспроизведения видео.
  • Четыре цвета титанового корпуса.
  • Стоимость от: $999.
  • В продаже с 19 сентября.

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max

  • Дисплей: 6,3 дюйма у Pro и 6,9 дюйма у Pro Max.
  • Новейший процессор A19 Pro.
  • Корпус из алюминия.
  • Оптимизирован расход батареи на 40%.
  • Новая система охлаждения с испарительной камерой для решения проблемы перегрева при высоких нагрузках.
  • Три камеры на 48 мегапикселей.
  • Полной зарядки хватит на 39 часов непрерывного воспроизведения видео.
  • Три цвета корпуса: оранжевый, синий и серебряный.
  • Стоимость: iPhone 17 Pro от $1099; iPhone 17 Pro Max от $1199.
  • В продаже с 19 сентября.
iPhone 17 Pro

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP

AirPods Pro 3

  • Улучшенная система активного шумоподавления.
  • Модернизированная акустическая архитектура.
  • Функция перевода с нескольких языков в режиме реального времени.
  • Система отслеживания сердечного ритма.
  • Поддержка 15 спортивных режимов.
  • Стоимость: от $249.
  • В продаже с 19 сентября.

Apple Watch Series 11

  • Два циферблата.
  • Новый модем 5G.
  • Экран более устойчивый к царапинам.
  • Добавлена функция измерения артериального давления.
  • Улучшена технология мониторинга сна.
  • До 24 часов работы без подзарядки в активном режиме.
  • Будут доступны новые браслеты Nike и Apple, а также браслет и циферблат Hermes.
  • Стоимость: от $399.
  • В продаже с 19 сентября.
Apple Watch Series 11

Фото: AP

Apple Watch SE 3

  • Функции постоянно активного дисплея Always-On-Display.
  • Поддержка распознавания некоторых жестов.
  • Динамик для воспроизведения медиаконтента.
  • До 18 часов работы без подзарядки.
  • Поддерживает быструю зарядку впервые для модели SE.
  • Стоимость: от $249.
  • В продаже с 19 сентября.
Apple Watch SE 3

Фото: Apple

Apple Watch Ultra 3

  • Более яркий дисплей.
  • Новый модем 5G.
  • Поддержка спутниковой связи.
  • До 48 часов работы без подзарядки.
  • Стоимость: от $699.
  • В продаже с 19 сентября.
Apple Watch Ultra 3

Фото: AP

«Яндекс Маркет» назвал цены на линейку iPhone 17

  • iPhone 17: от 110 тыс. руб.
  • iPhone Air: от 135 тыс. руб.
  • iPhone 17 Pro: от 143 тыс. руб.
  • iPhone 17 Pro Max: от 152 тыс. руб.

