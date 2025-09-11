«Этот человек был блестящим лидером, и его вывели из игры»

Политический активист-консерватор, ведущий популярного шоу The Charlie Kirk Show и основатель молодежной правой некоммерческой организации Turning Point USA Чарли Кирк был смертельно ранен в среду во время выступления в Университете Юты. Погибший был одним из самых влиятельных молодых правых лидеров в Америке, который, как никто другой, умел мобилизовать молодежь, и являлся видным соратником президента Дональда Трампа и многих других консерваторов. Неудивительно, что его гибель была встречена в консервативных кругах Штатов с неподдельной скорбью. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Чарли Кирк часто проводил встречи в формате «Докажи мне, что я неправ», приглашая к дискуссиям о текущих событиях в США людей с различными политическими взглядами. Так было и на мероприятии в Университете Юты в рамках тура «Америка возвращается», где собрались как поклонники этого, пожалуй, главного консервативного молодежного инфлюенсера, так и его оппоненты. Примерно на двадцатой минуте его общения с аудиторией раздался выстрел, попавший Кирку в шею и задевший жизненно важные артерии.

Стреляли, предположительно, из здания напротив. На видео, снятых до и после инцидента, на крыше здания Losee Center примерно в 140 метрах от места происшествия был виден мужчина. Как выяснится позже, по подозрению будут задержаны два человека, но их после допросов отпустят, а поиски убийц продолжены.

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили все и восхищались им, особенно я, и теперь его больше нет с нами!» — откликнулся на смерть Кирка президент США Дональд Трамп в соцсети The Truth Social. Позднее глава Белого дома сообщил, что в честь активиста все американские флаги на всей территории страны будут приспущены до 18:00 воскресенья.

Тем же вечером президент обнародовал четырехминутное видео из Овального кабинета, посвященное трагедии с Чарли Кларком.

Назвав погибшего «патриотом, посвятившим свою жизнь открытым дебатам и стране, которую он так любил», Трамп обвинил в его смерти «радикальных левых, которые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами».

«Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране»,— заявил президент США, пообещав, что его «администрация найдет каждого из тех, кто способствовал этому злодеянию и другому политическому насилию… начиная от нападения на меня в Батлере, штат Пенсильвания, в прошлом году до атаки на лидера большинства в Палате представителей Стива Скализа».

«Политическим» это убийство назвал и губернатор штата Юта республиканец Спенсер Кокс.

Убийство известного активиста стало для президента Дональда Трампа и многих представителей консервативной элиты действительно крайне болезненным. Чарли Кирк был одним из них, их другом и соратником. Многие, как, например, известная консервативная журналистка Мегин Келли, не могла сдержать слез, объявляя в своем подкасте новость о том, что активиста больше нет.

В последние годы Чарли Кирк стал одним из самых влиятельных молодых правых лидеров в стране. В 2012 году, в свои 18 лет, он запустил консервативную организацию Turning Point USA и, разъезжая с турами по всей Америке, смог найти путь к сердцу многих молодых американцев. Его мероприятия, подобные тому, что было в Юте, стали неотъемлемой частью студенческих кампусов. Сегодня Turning Point USA представлена более чем в 3,5 тыс. колледжей и средних школ и ежегодно привлекает десятки миллионов долларов пожертвований.

Хотя официально активист никогда не входил в состав администрации, он обладал значительным влиянием на Белый дом. Например, он присутствовал на последней инаугурации Дональда Трампа, где количество мест было строго ограниченно. «У Чарли Кирка место получше, чем у любого члена Конгресса»,— съязвил на сей счет журналист The Daily Beast в соцсети X. Накануне инаугурации гала-бал Turning Point собрал 1,5 тыс. гостей, которые заплатили за участие от $5 тыс. до 15 тыс. Тот вечер почтили своим присутствием представители ближайшего круга Дональда Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, главу ФБР Кэша Патела. Два дня спустя Чарли Кирк лично посетил 47-го президента в Белом доме.

Как посчитала NYT, за годы правления Трампа поступления двух некоммерческих организаций активиста — Turning Point USA и Turning Point Action — выросли с $4,3 млн в 2016 году до $92,4 млн в 2023 году. Подавляющая часть этой суммы — пожертвования.

Кирк был также успешной медиаперсоной. The Charlie Kirk Show являлся одним из самых популярных консервативных подкастов в стране (в 2024 году он занимал 7-е место в Apple News и 10-е в Spotify).

Чарли Кирк часто появлялся на национальных консервативных телеканалах вроде Fox News. В своих выступлениях он агитировал за традиционные ценности, веру в Бога, поддерживал политику Дональда Трампа, в том числе и в части остановок поставок американского оружия Украине.

«Мне не нравится эта идея»,— говорил он в одном из своих недавних подкастов. Благодаря своему шоу, многочисленным выступлениям и написанным им книгам, таким как бестселлер 2020 года «Доктрина MAGA», активист в свой 31 год стал миллионером.

Но если консерваторы обожали Чарли Кирка, то либералы его недолюбливали, а иногда даже ненавидели. Даже минута молчания в память о погибшем в Палате представителей переросла в словесную перепалку после предложения представительницы Колорадо помолиться о нем.

Впрочем, большинство оппонентов предпочли почтить гибель Кирка достойно. Например, главный фаворит в потенциальной борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отложил на фоне трагедии мероприятие по продвижению инициативы по созданию новых избирательных округов в штате.

«Я знал Чарли и восхищался его страстью и приверженностью дебатам. Его бессмысленное убийство — напоминание о том, насколько важно для всех нас, независимо от политического спектра, поддерживать искренний диалог»,— написал политик. Ранее губернатор пригласил Кирка в свой дебютный выпуск подкаста, в котором выразил согласие с активистом в том, что участие трансгендерных спортсменов в женском спорте несправедливо, за что заслужил немало критики от своей партии.

Теперь же о том, какое блестящее политическое будущее могло бы ожидать Чарли Кирка, остается лишь гадать. «Кирк был потенциальным кандидатом на пост президента. Этот человек был блестящим лидером, и его вывели из игры»,— отозвался о погибшем известный американский ученый-биохимик консервативного толка Роберт Уоллес Мэлоун в эфире Newsmax.

Екатерина Мур