Палата представителей США одобрила военные расходы в размере $900 млрд

Палата представителей США приняла законопроект о выделении $892,6 млрд на военные нужды в 2026 финансовом году, который начинается 1 октября. Об этом сообщила The New York Times.

Документ предполагает выделение $400 млн на помощь Украине. Законодатели также добавили требование к Пентагону сообщать Конгрессу о планах администрации отменить военную помощь Украине. Летом Минобороны США решило приостановить военные поставки Киеву без уведомления законодателей, напомнило издание.

231 законодатель проголосовал за принятие законопроекта, против выступили 196 человек. Среди республиканцев против принятия документа проголосовали четверо. Из числа демократов 17 человек выступили за. Теперь Сенату предстоит принять свою версию законопроекта. Затем переговорщики из обеих палат должны согласовать два законопроекта перед окончательным голосованием.

Подробнее о проекте оборонного бюджета — в материале «Ъ» «Республиканцы ищут союзников среди противников».