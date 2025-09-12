Банк России снизил ключевую ставку до 17%
Банк России на заседании совета директоров 12 сентября принял решение о снижении ключевой ставки до 17%.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Аналитики прогнозировали снижение на два процентных пункта — с 18 до 16%. В то же время некоторые экономисты высказывали мнение, что ЦБ не пойдет на риск и опустит ставку только на один процентный пункт.
Как менялась ключевая ставка
Источник: ЦБ РФ
ЦБ в июне впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку — с рекордных 21% до 20%. На историческом максимуме показатель держался с конца октября прошлого года. В июле регулятор вновь снизил ставку, в этот раз на 2 п.п. — до 18% годовых.