Банк России снизил ключевую ставку до 17%

Банк России на заседании совета директоров 12 сентября принял решение о снижении ключевой ставки до 17%.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Аналитики прогнозировали снижение на два процентных пункта — с 18 до 16%. В то же время некоторые экономисты высказывали мнение, что ЦБ не пойдет на риск и опустит ставку только на один процентный пункт.

ЦБ в июне впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку — с рекордных 21% до 20%. На историческом максимуме показатель держался с конца октября прошлого года. В июле регулятор вновь снизил ставку, в этот раз на 2 п.п. — до 18% годовых.

