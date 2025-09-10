Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
обновлено 13:59

Польша подверглась массированному налету беспилотников. Главное

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что прошедшей ночью страну атаковало «огромное» количество БПЛА. Позднее он уточнил, что беспилотники были российскими. Власти страны созвали экстренное совещание правительства и запросили консультаций с союзниками по НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ЕС и НАТО каждый день обвиняют РФ в провокации, не пытаясь предоставить какую-либо аргументацию. Факты, версии, реакция стран на инцидент — в подборке «Ъ».

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Что произошло

  • В ночь на 10 сентября оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты, а системы радиолокации и ПВО были приведены в состояние наивысшей готовности.
  • Польские аэропорты «Жешув», «Люблин» и Модлин были закрыты из-за «незапланированной военной активности».
  • Туск в X сообщил о многочисленных «объектах», нарушивших воздушное пространство страны. По его словам, «военные применяют оружие против объектов».
  • Премьер сообщил генсеку НАТО Марко Рютте о сбитых беспилотниках в воздушном пространстве Польши.
  • Туск заявил, что Польшу атаковало «огромное» количество дронов. По его словам, беспилотники были российскими.
  • Премьер созвал экстренное заседание правительства. На нем он сообщил о по меньшей мере о 19 нарушениях воздушного пространства страны за прошедшую ночь.
  • По словам премьер-министра, значительная часть дронов прилетела в страну из Белоруссии.
  • По информации источника Reuters в альянсе, беспилотники были сбиты польскими истребитями F-16, голландскими F-35 и итальянскими самолетами-разведчиками AWACS.
  • Polsat News сообщило, что один дрон нанес удар по жилому дому в деревне Вырыки в Люблинском воеводстве. Повреждены крыша здания и припаркованная на участке машина, пострадавших нет.
  • Обломки БПЛА были также обнаружены деревне Чоснувка Люблинского воеводства и городе Мнишкув Лодзинского воеводства.
  • МВД Польши позднее сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки семи БПЛА и одной ракеты.

Реакция на случившееся

  • Президент США Дональд Трамп не ответил на просьбу журналиста прокомментировать налет беспилотников на Польшу.
  • Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что Североатлантический альянс не расценивает инцидент с беспилотниками как акт нападения.
  • Туск назвал случившееся «масштабной провокацией». Он обвинил Россию в попытках вступить в конфронтацию со «всем миром».
  • Канал PostNews сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий обсуждает применение статьи 4 Договора о НАТО. Статья предусматривает консультации с союзниками при нарушении территориальной целостности одной из стран или возникновении угрозы для нее.
  • Навроцкий также заявил, что в течение 48 часов будет созвано заседание Совета национальной безопасности Польши.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «неприемлемым» присутствие российских беспилотников в воздушном пространстве Польши. Он призвал Россию положить конец «безрассудному поведению».
  • Глава МИД Литвы Кястутис заявил, что пока нет оснований называть попадание беспилотников в воздушное пространство Польши преднамеренным.
  • Президент Украины Владимир Зеленский предложил Варшаве расширить сотрудничество в области ПВО и создать общую систему оповещения о воздушных угрозах.
  • По его словам, вечером во вторник Киев проинформировал польскую сторону о передвижении российских беспилотников по соответствующим каналам.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал недопустимым нарушение территориальной целостности Польши.

Версия Белоруссии

  • Начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко заявил, что ночью силы ПВО Белоруссии отслеживали беспилотники, которые нарушили воздушное пространство Польши.
  • По его словам, «часть заблудившихся беспилотников была уничтожена» белорусской ПВО.
  • Минск считает, что инцидент стал последствием радиоэлектронной борьбы между Украиной и Россией.

Реакция России

  • Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш был вызван в МИД Польши.
  • Он заявил, что польские власти не представили доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
  • Ордаш назвали «беспочвенными» и бездоказательными обвинения в адрес России.
  • По его словам, «Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей».
  • После посещения МИД Польши Ордаш заявил, что дроны, нарушившие польское воздушное пространство, летели из Украины.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ЕС и НАТО каждый день обвиняют РФ в провокации, не пытаясь предоставить какую-либо аргументацию.
  • Он добавил, что в Кремль не поступало запросов от руководства Польши о контактах.
  • Песков отказался комментировать заявления Туска о российском происхождении дронов, нарушивших воздушное пространство Польши. Представитель Кремля отметил, что это прерогатива Минобороны РФ.

Эрдни Кагалтынов

