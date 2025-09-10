обновлено 13:59
Польша подверглась массированному налету беспилотников. Главное
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что прошедшей ночью страну атаковало «огромное» количество БПЛА. Позднее он уточнил, что беспилотники были российскими. Власти страны созвали экстренное совещание правительства и запросили консультаций с союзниками по НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ЕС и НАТО каждый день обвиняют РФ в провокации, не пытаясь предоставить какую-либо аргументацию. Факты, версии, реакция стран на инцидент — в подборке «Ъ».
Премьер-министр Польши Дональд Туск
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Что произошло
- В ночь на 10 сентября оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты, а системы радиолокации и ПВО были приведены в состояние наивысшей готовности.
- Польские аэропорты «Жешув», «Люблин» и Модлин были закрыты из-за «незапланированной военной активности».
- Туск в X сообщил о многочисленных «объектах», нарушивших воздушное пространство страны. По его словам, «военные применяют оружие против объектов».
- Премьер сообщил генсеку НАТО Марко Рютте о сбитых беспилотниках в воздушном пространстве Польши.
- Туск заявил, что Польшу атаковало «огромное» количество дронов. По его словам, беспилотники были российскими.
- Премьер созвал экстренное заседание правительства. На нем он сообщил о по меньшей мере о 19 нарушениях воздушного пространства страны за прошедшую ночь.
- По словам премьер-министра, значительная часть дронов прилетела в страну из Белоруссии.
- По информации источника Reuters в альянсе, беспилотники были сбиты польскими истребитями F-16, голландскими F-35 и итальянскими самолетами-разведчиками AWACS.
- Polsat News сообщило, что один дрон нанес удар по жилому дому в деревне Вырыки в Люблинском воеводстве. Повреждены крыша здания и припаркованная на участке машина, пострадавших нет.
- Обломки БПЛА были также обнаружены деревне Чоснувка Люблинского воеводства и городе Мнишкув Лодзинского воеводства.
- МВД Польши позднее сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки семи БПЛА и одной ракеты.
Реакция на случившееся
- Президент США Дональд Трамп не ответил на просьбу журналиста прокомментировать налет беспилотников на Польшу.
- Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что Североатлантический альянс не расценивает инцидент с беспилотниками как акт нападения.
- Туск назвал случившееся «масштабной провокацией». Он обвинил Россию в попытках вступить в конфронтацию со «всем миром».
- Канал PostNews сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий обсуждает применение статьи 4 Договора о НАТО. Статья предусматривает консультации с союзниками при нарушении территориальной целостности одной из стран или возникновении угрозы для нее.
- Навроцкий также заявил, что в течение 48 часов будет созвано заседание Совета национальной безопасности Польши.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «неприемлемым» присутствие российских беспилотников в воздушном пространстве Польши. Он призвал Россию положить конец «безрассудному поведению».
- Глава МИД Литвы Кястутис заявил, что пока нет оснований называть попадание беспилотников в воздушное пространство Польши преднамеренным.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил Варшаве расширить сотрудничество в области ПВО и создать общую систему оповещения о воздушных угрозах.
- По его словам, вечером во вторник Киев проинформировал польскую сторону о передвижении российских беспилотников по соответствующим каналам.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал недопустимым нарушение территориальной целостности Польши.
Версия Белоруссии
- Начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко заявил, что ночью силы ПВО Белоруссии отслеживали беспилотники, которые нарушили воздушное пространство Польши.
- По его словам, «часть заблудившихся беспилотников была уничтожена» белорусской ПВО.
- Минск считает, что инцидент стал последствием радиоэлектронной борьбы между Украиной и Россией.
Реакция России
- Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш был вызван в МИД Польши.
- Он заявил, что польские власти не представили доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
- Ордаш назвали «беспочвенными» и бездоказательными обвинения в адрес России.
- По его словам, «Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей».
- После посещения МИД Польши Ордаш заявил, что дроны, нарушившие польское воздушное пространство, летели из Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ЕС и НАТО каждый день обвиняют РФ в провокации, не пытаясь предоставить какую-либо аргументацию.
- Он добавил, что в Кремль не поступало запросов от руководства Польши о контактах.
- Песков отказался комментировать заявления Туска о российском происхождении дронов, нарушивших воздушное пространство Польши. Представитель Кремля отметил, что это прерогатива Минобороны РФ.