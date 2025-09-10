Польша подверглась массированному налету беспилотников. Главное

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что прошедшей ночью страну атаковало «огромное» количество БПЛА. Позднее он уточнил, что беспилотники были российскими. Власти страны созвали экстренное совещание правительства и запросили консультаций с союзниками по НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ЕС и НАТО каждый день обвиняют РФ в провокации, не пытаясь предоставить какую-либо аргументацию. Факты, версии, реакция стран на инцидент — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Что произошло

В ночь на 10 сентября оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты, а системы радиолокации и ПВО были приведены в состояние наивысшей готовности.

Польские аэропорты «Жешув», «Люблин» и Модлин были закрыты из-за «незапланированной военной активности».

Туск в X сообщил о многочисленных «объектах», нарушивших воздушное пространство страны. По его словам, «военные применяют оружие против объектов».

Премьер сообщил генсеку НАТО Марко Рютте о сбитых беспилотниках в воздушном пространстве Польши.

Туск заявил, что Польшу атаковало «огромное» количество дронов. По его словам, беспилотники были российскими.

Премьер созвал экстренное заседание правительства. На нем он сообщил о по меньшей мере о 19 нарушениях воздушного пространства страны за прошедшую ночь.

По словам премьер-министра, значительная часть дронов прилетела в страну из Белоруссии.

По информации источника Reuters в альянсе, беспилотники были сбиты польскими истребитями F-16, голландскими F-35 и итальянскими самолетами-разведчиками AWACS.

Polsat News сообщило, что один дрон нанес удар по жилому дому в деревне Вырыки в Люблинском воеводстве. Повреждены крыша здания и припаркованная на участке машина, пострадавших нет.

Обломки БПЛА были также обнаружены деревне Чоснувка Люблинского воеводства и городе Мнишкув Лодзинского воеводства.

МВД Польши позднее сообщило, что на территории страны были обнаружены обломки семи БПЛА и одной ракеты.

Реакция на случившееся

Президент США Дональд Трамп не ответил на просьбу журналиста прокомментировать налет беспилотников на Польшу.

Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что Североатлантический альянс не расценивает инцидент с беспилотниками как акт нападения.

Туск назвал случившееся «масштабной провокацией». Он обвинил Россию в попытках вступить в конфронтацию со «всем миром».

Канал PostNews сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий обсуждает применение статьи 4 Договора о НАТО. Статья предусматривает консультации с союзниками при нарушении территориальной целостности одной из стран или возникновении угрозы для нее.

Навроцкий также заявил, что в течение 48 часов будет созвано заседание Совета национальной безопасности Польши.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «неприемлемым» присутствие российских беспилотников в воздушном пространстве Польши. Он призвал Россию положить конец «безрассудному поведению».

Глава МИД Литвы Кястутис заявил, что пока нет оснований называть попадание беспилотников в воздушное пространство Польши преднамеренным.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Варшаве расширить сотрудничество в области ПВО и создать общую систему оповещения о воздушных угрозах.

По его словам, вечером во вторник Киев проинформировал польскую сторону о передвижении российских беспилотников по соответствующим каналам.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал недопустимым нарушение территориальной целостности Польши.

Версия Белоруссии

Начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко заявил, что ночью силы ПВО Белоруссии отслеживали беспилотники, которые нарушили воздушное пространство Польши.

По его словам, «часть заблудившихся беспилотников была уничтожена» белорусской ПВО.

Минск считает, что инцидент стал последствием радиоэлектронной борьбы между Украиной и Россией.

Реакция России

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш был вызван в МИД Польши.

Он заявил, что польские власти не представили доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.

Ордаш назвали «беспочвенными» и бездоказательными обвинения в адрес России.

По его словам, «Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей».

После посещения МИД Польши Ордаш заявил, что дроны, нарушившие польское воздушное пространство, летели из Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ЕС и НАТО каждый день обвиняют РФ в провокации, не пытаясь предоставить какую-либо аргументацию.

Он добавил, что в Кремль не поступало запросов от руководства Польши о контактах.

Песков отказался комментировать заявления Туска о российском происхождении дронов, нарушивших воздушное пространство Польши. Представитель Кремля отметил, что это прерогатива Минобороны РФ.

Эрдни Кагалтынов