Премьер Польши Туск доложил о сбитых дронах генсеку НАТО Рютте

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил генсеку НАТО Марку Рютте об уничтожении БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны сегодня ночью. Об этом господин Туск написал в социальной сети X. По его словам, стороны находятся в постоянном контакте.

В ночь на 10 сентября польские власти зафиксировали нарушение воздушных границ страны. По данным оперативного командования польской армии, в воздушном пространстве сбиты несколько дронов. Небо над четырьмя аэропортами страны, включая столичные, было закрыто. Польская армия подняла в воздух военные истребители. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

В 9:00 мск Дональд Туск начал экстренное заседание кабинета министров. Позднее президент Кароль Навроцкий проведет брифинг в Бюро национальной безопасности с участием премьера.