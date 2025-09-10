Туск назвал «масштабной провокацией» появление беспилотников в небе Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нарушение воздушного пространства страны беспилотниками в ночь на среду было провокацией. Он подчеркнул, что польские вооруженные силы отработали оперативно и эффективно.

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

«Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией », — заявил господин Туск (цитата по Polsat News). Он добавил, что правительство находится в постоянном контакте с союзниками Польши.

Также премьер подчеркнул, что, по данным властей Польши, беспилотники были российскими. Он отметил, что «это первый случай, когда российские беспилотники были сбиты над территорией страны НАТО».

Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что для перехвата БПЛА были задействованы радары систем Patriot, в небо были подняты польские F-16, голландские F-35 и итальянские AWACS. Источник агентства утверждал, что в НАТО не рассматривают инцидент как нападение на страну.