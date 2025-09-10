Польша считает инцидент с беспилотниками атакой на НАТО и ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что налет беспилотников на территорию страны стал беспредентной атакой на НАТО и Евросоюз. Польские власти попросили союзников помочь в усилении противовоздушной обороны cтраны.

В ночь на 10 сентября оперативное командование вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты, были сбиты несколько дронов. Их обломки обнаружили вблизи польской границы, поврежден один жилой дом. Польские власти утверждают, что беспилотники были российскими, а воздушное пространство страны было нарушено как минимум 19 раз. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства. В МИД Польши был вызван временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш. Последний заявил, что дроны летели из Украины.

По запросу Польши страны НАТО применили 4-ю статью: она предусматривает начало консультаций стран альянса, если одна из них заявляет об угрозе территориальной целостности. Генсек НАТО Марк Рютте сказал, что информация о налете беспилотников изучается.

Лусине Баласян