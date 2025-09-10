Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
США пообещали защищать «каждый дюйм территории НАТО»

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон будет продолжать поддерживать союзников по альянсу. Так он прокомментировал инцидент с появлением беспилотников в воздушном пространстве Польши.

«Мы остаемся с нашими союзниками на фоне этих нарушений воздушного пространства, — заявил американский постпред в X, — и будем защищать каждый дюйм территории НАТО».

Страны НАТО по запросу Польши применили 4-ю статью Североатлантического договора. Она предполагает консультации стран-участниц, если один из членов объединения сообщает об угрозе своей безопасности. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что инцидент с беспилотниками Варшава считает атакой на НАТО и ЕС. Польские власти утверждают, что БПЛА были российскими. В Минобороны РФ заявили, что в Польше «объекты для поражения не планировались». Белорусский Генштаб заявил, что беспилотники «заблудились» из-за радиоэлектронной борьбы России и Украины.

