В Польше обнаружены обломки нескольких БПЛА вблизи границы

В деревне Чоснувка Люблинского воеводства Польши обнаружили обломки БПЛА, сообщил представитель полиции Люблина. Информация поступила от жителей, правоохранители подтвердили данные в 5:40 (6:40 мск), передает TVP Info.

Еще один беспилотник упал в городе Мнишкув Лодзинского воеводства, заявил мэр Опочно Марцин Барановский. По его словам, на месте падения БПЛА в Мнишкуве работают экстренные службы. Глава Влодавского повята Мариуш Занько ранее сообщал, что беспилотник повредил крышу жилого дома в деревне Вырыки. Пострадавших нет.

В ночь на среду оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство республики было нарушено беспилотниками. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что дроны принадлежат России.