Белоруссия предупредила Польшу о «заблудившихся беспилотниках»

Силы ПВО Белоруссии ночью отслеживали беспилотники, которые нарушили воздушное пространство Польши. Об этом заявил начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко. По его словам, «часть заблудившихся беспилотников была уничтожена» средствами ПВО Белоруссии. Белорусская сторона считает, что инцидент стал последствием радиоэлектронной борьбы между Украиной и Россией.

«Отслеживались БПЛА, потерявшие курс в результате воздействия средств РЭБ сторон», — заявил господин Муравейко (цитата по ТАСС).

Он добавил, что белорусские ВС оповестили коллег в Польше и Литве о приближении к их границам неизвестных дронов. «Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты», — добавил начальник Генштаба Белоруссии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава считает произошедшее «масштабной провокацией». В НАТО не оценивают инцидент как нападение, сообщал Reuters.