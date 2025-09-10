Трамп поговорит с президентом Польши после инцидента с БПЛА

Президент США Дональд Трамп 10 сентября планирует созвониться с президентом Польши Каролем Навроцким после налета беспилотников на польской территории. Об этом Reuters сообщил чиновник Белого дома.

«Президент Трамп и Белый дом отслеживают сообщения из Польши»,— сказал неназванный собеседник агентства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что минувшей ночью воздушное пространство страны было нарушено как минимум 19 раз, военные сбили несколько БПЛА. Польские власти считают дроны российскими. В связи с этим по запросу Варшава страны НАТО применили 4-ю статью НАТО, предполагающую консультацию членов альянса в случае нарушения территориальной целостности одного из них.

Лусине Баласян