Дипломат РФ: Польша не предоставила доказательств российского происхождения БПЛА

В России назвали «беспочвенными» и бездоказательными обвинения в адрес России касательно инцидента с проникновением дронов на территорию Польши. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. По его словам, польские власти не представили доказательств российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.

«Обвинения мы считаем беспочвенными,— сказал господин Ордаш агентству "РИА Новости". — Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено».

«Опыт предыдущих аналогичных прецедентов говорит, что рассчитывать на то, что поляки представят какие-то доказательства, не приходится»,— отметил он.

По словам дипломата, «Россия абсолютно не заинтересована в какой-либо эскалации с Польшей». При этом он отметил, что в Москве не рассчитывают на то, что «польские власти в их антироссийском угаре услышат» российскую сторону.

В ночь на среду оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство республики было нарушено беспилотниками, и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. По данным Polsat News, один из беспилотников ударил по жилому дому в Люблинском воеводстве в Польше. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил об «огромном» количестве БПЛА. По его словам, дроны принадлежат России. Он доложил о сбитых дронах генсеку НАТО Марку Рютте.

Анастасия Домбицкая