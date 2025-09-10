Фицо призвал выяснить, кто запускал сбитые в Польше БПЛА

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал очень серьезным инцидент с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками. По его словам, необходимо установить, было ли произошедшее запланировано, и кто запускал эти дроны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Выражаю Польше солидарность и предлагаю взаимодействие при поиске всех необходимых ответов»,— написал Роберт Фицо в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Сегодня ночью оперативное командование вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты, были сбиты несколько дронов. Их обломки обнаружили вблизи польской границы, поврежден один жилой дом. Польские власти утверждают, что беспилотники были российскими. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства. В МИД Польши был вызван временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш. Последний заявил, что дроны летели из Украины.

Лусине Баласян