Премьер Польши Туск созвал экстренное заседание правительства

Премьер-министр Польши Дональд Туск проведет экстренное заседание с правительством после заявлений о нарушении воздушного пространства республики. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка в соцсети Х.

Встреча состоится в 8:00 (9:00 мск). В ней примут участие министры, ответственные за национальную безопасность. Кроме того, президент Кароль Навроцкий проведет брифинг в Бюро национальной безопасности с участием премьер-министра, передает TVP Info.

Сегодня утром Дональд Туск заявил о многочисленных объектах, нарушивших воздушное пространство Польши. Оперативное командование вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты. Системы радиолокации и ПВО были приведены в состояние наивысшей готовности.