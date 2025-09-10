Орбан назвал недопустимым нарушение границы Польши дронами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал ситуацию со сбитыми Польшей беспилотниками. Он назвал нарушение территориальной целостности республики неприемлемым.

По мнению господина Орбана, эта ситуация доказывает, что призывы Венгрии к миру в российско-украинском конфликте «разумны и рациональны». «Пора положить этому конец! В связи с этим мы поддерживаем усилия президента Дональда Трампа, направленные на достижение мира»,— написал венгерский премьер в соцсети X.

Сегодня ночью оперативное командование вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты, были сбиты несколько дронов. Их обломки обнаружили вблизи польской границы, поврежден один жилой дом. Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства и доложил об инциденте генсеку НАТО Марку Рютте. По словам господина Туска, БПЛА были российскими. Он назвал это «масштабной провокацией». Reuters пишет, что НАТО не считает попадание БПЛА на территорию Польши нападением.