Туск: «Это конфронтация, которую Россия объявила всему миру»

Польский премьер Дональд Туск обвинил Россию в попытках вступить в конфронтацию со «всем миром». Об этом он сказал в специальном обращении в связи с ночной атакой беспилотников на территорию Польши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Это не наша война, это не только война за украинцев. Это конфронтация, которую Россия объявила всему миру»,— сказал Дональд Туск (цитата по TVP Info).

В ночь на среду оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство республики было нарушено беспилотниками, и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. По данным Polsat News, один из беспилотников ударил по жилому дому в Люблинском воеводстве в Польше. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил об «огромном» количестве БПЛА. По его словам, дроны принадлежат России. В российской дипмиссии заявили, что Польша не предоставила доказательств о российском происхождении БПЛА.

Анастасия Домбицкая