Зеленский предложил Варшаве создать общую систему защиты от дронов и ракет

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Варшаве расширить сотрудничество в области противовоздушной обороны и создать общую систему оповещения о воздушных угрозах.

«Украина готова расширять сотрудничество с нашими партнерами для обеспечения надежной противовоздушной обороны,— написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. — Чтобы не только обмен информацией или разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей».

В другом после Владимир Зеленский написал, что Украина «готова помочь Польше создать соответствующую систему оповещения и защиты от подобных российских угроз».

По словам украинского лидера, вечером во вторник Киев проинформировал польскую сторону о передвижении российских беспилотников по соответствующим каналам. По данным украинской стороны, около 00:50 по киевскому времени было зафиксировано первое пересечение государственной границы между Украиной и Польшей.

В ночь на среду оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство республики было нарушено беспилотниками, и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. По данным Polsat News, один из беспилотников ударил по жилому дому в Люблинском воеводстве в Польше. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил об «огромном» количестве БПЛА. По его словам, дроны принадлежат России. В российской дипмиссии заявили, что Польша не предоставила доказательств о российском происхождении БПЛА.

