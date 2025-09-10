В Польше жилой дом поврежден при атаке БПЛА

Беспилотник нанес удар по жилому дому в Люблинском воеводстве в Польше. Повреждены крыша здания и припаркованная на участке машина, пострадавших нет, пишет Polsat News. По данным издания, БПЛА был российским.

ЧП произошло в городе Вырыки-Воля во Влодавском повяте (районе). В полиции заявили, что обломки беспилотника упали на дом.

Мэр повята Мариуш Занько подтвердил информацию об атаке. «Точные подробности пока неизвестны; мы не знаем, упал ли на здание сам дрон и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона»,— добавил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня ночью сообщил о многочисленных «объектах», нарушивших воздушное пространство страны. Оперативное командование вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты. По его данным, в были сбиты несколько дронов. Господин Туск созвал экстренное заседание с правительством. Он доложил о сбитых дронах генсеку НАТО Марку Рютте.