Навроцкий созовет заседание Совета нацбезопасности Польши в течение 48 часов

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что заседание Совета национальной безопасности будет созвано в течение 48 часов. По его словам, начальник Генштаба генерал вооруженных сил Польши Веслав Кукула пообещал в течение этого времени представить полный отчет о нарушении польского воздушного пространства беспилотниками.

«Атака беспилотников — беспрецедентный момент в истории НАТО, а также в новейшей истории Польши, — признал Кароль Навроцкий (цитата по TVP Info). — К тому времени мы должны иметь полную информацию, чтобы отреагировать соответствующим образом».

Ранее в Бюро национальной безопасности Польши прошла встреча с участием президента, премьер-министра, министров и генералов Польши. По словам президента страны, на ней обсуждался вопрос укрепления противовоздушной обороны Польши, в том числе в контексте сотрудничества с союзниками Польши по НАТО. В том числе затрагивался вопрос о возможности применения статьи 4 Североатлантического договора.

Статья 4 Североатлантического договора гласит: «Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

В ночь на среду оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство республики было нарушено беспилотниками, и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. По данным Polsat News, один из беспилотников ударил по жилому дому в Люблинском воеводстве в Польше. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил об «огромном» количестве БПЛА. По его словам, дроны принадлежат России. Он доложил о сбитых дронах генсеку НАТО Марку Рютте.

Анастасия Домбицкая