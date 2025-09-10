МИД РФ готов подключиться к консультациям Минобороны с Польшей по поводу БПЛА

Министерство иностранных дел России готово подключиться к консультациям с польским и российским Минобороны по поводу инцидента с налетом БПЛА в Польше. При этом МИД РФ назвал несостоятельными заявления о том, что сбитые на польской территории дроны были российскими.

«Несмотря на очевидную несостоятельность звучащих из Варшавы инсинуаций, в целях полного прояснения произошедшего для всех сторон, заинтересованных в предотвращении дальнейшего обострения ситуации, Министерство обороны Российской Федерации готово провести по данной теме консультации с Министерством обороны Республики Польша. МИД России со своей стороны также готов включиться в эту работу»,— сообщил МИД РФ.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 10 сентября наносило удары по предприятиям украинского ВПК. Максимальная дальность полета беспилотников, о которых заявили власти Польши и отнесли к российским, не превышает 700 км, отметило ведомство. Министерство предложило провести консультации с польскими коллегами по этому вопросу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что минувшей ночью воздушное пространство страны было нарушено как минимум 19 раз, военные сбили несколько БПЛА. Польские власти считают дроны российскими. Обломки сбитых беспилотников обнаружили вблизи польской границы, поврежден один жилой дом.

Лусине Баласян