МИД Польши подтвердил контакты с Белоруссией перед налетом БПЛА

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что, по его информации, белорусская сторона контактировала с польскими властями по поводу надвигающихся на Польшу беспилотниках. Прежде об этом сообщало Минобороны Белоруссии.

«Насколько я знаю, да, были (контакты.— ''Ъ''). За деталями прошу обращаться в оборонное ведомство»,— сказал Радослав Сикорский журналистам.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что минувшей ночью воздушное пространство страны было нарушено как минимум 19 раз, военные сбили несколько БПЛА. Польские власти считают дроны российскими. Начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко сообщил, что коллег в Польше и Литве оповестили о приближении к их границам БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению белорусской стороны, инцидент стал последствием радиоэлектронной борьбы между Украиной и Россией.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 10 сентября российские войска атаковали объекты украинского ВПК, но максимальная дальность российских дронов, которые якобы пересекли воздушное пространство Польши, не превышает 700 км. Российское военное ведомство готово консультироваться по этому вопросу с польским Минобороны. К работе может подключиться и МИД РФ.

Лусине Баласян