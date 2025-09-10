Reuters: НАТО не считает вторжение БПЛА в Польшу нападением

Североатлантический альянс не расценивает инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, как акт нападения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в НАТО.

«Это был первый случай, когда самолеты НАТО перехватывали потенциально опасные объекты в воздушном пространстве союзника», — добавил собеседник агентства. Он уточнил, что радары установок ПВО Patriot в регионе обнаружили беспилотники, но система не была задействована для ликвидации целей.

По данным источника Reuters, в ночной операции были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35 м итальянские самолеты-разведчики AWACS.

Власти Польши заявили, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено беспилотниками. Премьер-министр Дональд Туск настаивает, что они были российскими.