Премьер Польши Туск: сбитые ночью БПЛА были российскими

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны, атаковавшие территорию страны сегодня ночью, принадлежат российской стороне. Количество БПЛА, пересекших польскую границу, господин Туск назвал «огромным». Все из них были сбиты, уточнил глава правительства в социальной сети X.

Господин Туск отметил, что находится в контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и доложил ему о произошедшем.

По данным Polsat News, один из беспилотников ударил по жилому дому в Люблинском воеводстве в Польше. Повреждены крыша здания и припаркованная на участке машина. Обошлось без пострадавших. Из-за нарушения воздушного пространства страны польская армия подняла в небо военные самолеты, к утру их вернули на аэродромы.