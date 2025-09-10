НАТО изучает инцидент с беспилотниками в Польше

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс начал полную оценку заявлений Польши о беспилотниках, нарушивших воздушное пространство республики.

Господин Рютте утверждает, что воздушное пространство нарушили беспилотники России. «Независимо от того, был ли этот акт намеренным или нет, это абсолютно безответственно и крайне опасно»,— сказал генсек блока (видео опубликовано на YouTube-канале НАТО).

Марк Рютте добавил, что защиту территории обеспечила система ПВО Североатлантического альянса. Были задействованы польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты-разведчики AWACS, немецкие установки Patriot, а также самолет-заправщик НАТО.

Сегодня утром страны НАТО провели заседание по запросу Польши в соответствии со статьей 4 устава НАТО. Она предусматривает начало консультаций стран блока, если одна из них заявляет об угрозе территориальной целостности. Альянс будет пристально наблюдать за ситуацией на восточном фланге, добавил господин Рютте.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, прошлой ночью было зафиксировано как минимум 19 нарушений воздушного пространства республики. Несколько беспилотников были сбиты. По словам премьера, дроны принадлежали России, часть из них прилетела в Польшу из Белоруссии.