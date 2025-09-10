Туск сообщил о 19 нарушениях воздушного пространства Польши беспилотниками

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о по меньшей мере 19 нарушениях воздушного пространства страны за прошедшую ночь. Об этом он сказал на чрезвычайном заседании польского парламента, созванном в связи с ночными атаками БПЛА на территорию страны. По словам господина Туска, значительная часть дронов прилетела в страну из Белоруссии.

Фото: Kacper Pempel / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

«Зафиксировано и точно отслежено 19 проникновений в воздушное пространство. Это не окончательные данные»,— сказал Дональд Туск (цитата по ТАСС).

По словам премьера, три или четыре беспилотника были сбиты самолетами Польши и НАТО.

В ночь на среду оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство республики было нарушено беспилотниками, и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. По данным Polsat News, один из беспилотников ударил по жилому дому в Люблинском воеводстве в Польше. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорил об «огромном» количестве БПЛА. По его словам, дроны принадлежат России. Он доложил о сбитых дронах генсеку НАТО Марку Рютте.

Анастасия Домбицкая