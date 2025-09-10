Трамп не ответил на вопрос об инциденте с дронами в Польше

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать ситуацию с беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство Польши. Журналисты задали ему вопрос на улице, когда он выходил из ресторана.

Согласно кадрам Ruptly, господин Трамп оставил вопрос без ответа и сразу направился к автомобилю. Из-за шума на улице невозможно понять, был ли вопрос услышан президентом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство страны в ночь на среду было нарушено беспилотниками. По его словам, дроны были российскими. Местные СМИ писали, что один из БПЛА ударил по жилому дому в Люблинском воеводстве, никто не пострадал.