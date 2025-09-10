Дональд Туск заявил о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о многочисленных «объектах», нарушивших воздушное пространство страны. Согласно заявлению Туска в соцсети X, «военные применяют оружие против объектов», сам премьер-министр находится «в постоянном контакте с президентом и министром обороны Польши».

Ранее сообщалось, что оперативное командование Вооруженных сил Польши подняло в воздух военные самолеты, а системы радиолокации и ПВО приведены в состояние наивысшей готовности.

Кроме того, польские аэропорты «Жешув» и «Люблин» закрыты из-за «незапланированной военной активности», уточняется в выпущенном извещении летному составу (NOTAM).

7 сентября Польша также поднимала военную авиацию в воздух на фоне активности России на Украине.

Влад Никифоров