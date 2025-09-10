Литва допустила случайное попадание дронов в воздушное пространство Польши

Пока нет оснований называть попадание беспилотников в воздушное пространство Польши преднамеренным, цитирует Reuters главу МИД Литвы Кястутиса Будриса. Глава Минобороны Довиле Шакалене в эфире радио LRT отмечала, что БПЛА могли «заблудиться».

В ночь на 10 сентября оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство республики нарушили беспилотники. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о не менее 19 пересекших границу БПЛА. По его словам, дроны принадлежат России.