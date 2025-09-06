Главные новости за 1 – 6 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Предприниматель Алексей Тюленев, совладелец московского банка «Агора», ранее подозреваемый в особо крупном мошенничестве, не смог обжаловать взыскание с него 50 млн руб. долга по займу у саратовского ИП Сергея Борисова, учредителя ООО «Мираж», аффилированного с экс-мэром Саратова Олегом Грищенко. В период с 2022 по 2023 годы господин Тюленев подписал договор займа на 119 млн руб., но в срок полную сумму не вернул. На момент подачи иска заемщик должен был еще 32,7 млн руб., а также проценты за пользование чужими деньгами и за несвоевременное погашение. Арбитражный суд Саратовской области и апелляция решили, что доказательства господина Борисова достаточны и заемщик обязан вернуть долг. 3 сентября решение подтвердила кассация.

12-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе отказ обязывать МУП «Саратовводоканал» переложить канализацию возле дома на улице Уфимцева, 10а. Соответствующий иск к ресурсоснабжающей организации подало ООО «УК „Гермес“». Компания утверждала, что нарушения в работе канализационной сети приводят к подтоплению подвалов многоквартирных домов.

Волгоградский суд смягчил меру пресечения саратовскому предпринимателю Виктору Качуровскому, обвиняемому в даче взятки в 300 тыс. руб. экс-замглавы Котово Борису Тарееву. Фигуранта перевели из СИЗО под домашний арест в связи с активным содействием следствию, включая дачу показаний против других участников преступной схемы. В то же время суд продлил срок содержания под стражей для самого господина Тареева, который проходит по делу о получении взятки и злоупотреблении полномочиями.

Волжский райсуд Саратова отправил главу Марксовского района Дмитрия Романова под домашний арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями до 25 сентября. Преступление связывают с проблемами в коммунальной инфраструктуре райцентра. Следствие считает, что обвиняемый может оказывать давление на подчиненных, являющихся свидетелями; адвокат отвергает доводы СК. Дмитрий Романов обеспокоен, что район рискует не войти в отопительный сезон из-за ареста должностных лиц, отвечающих за сферу ЖКХ.

Главу Красноармейского района Саратовской области Александра Зотова незаконно премировали на 500 тыс. руб.

«Т Плюс» содержит химикаты для ТЭЦ-5 с нарушениями, компания оштрафована. Суд, однако, снизил штраф с 400 тыс. руб. до 200 тыс.

Трещина в доме № 7 на Ляхова в Астрахани не несет риска для жильцов. Ранее жильцы пятого этажа во время ремонта кондиционера обратили внимание на щель в стене.

В Волгограде возбудили дело после обрушения потолка в доме на Веселой Балке. Причиной стали обильные осадки и отсутствие кровельного покрытия.

В Саратове построят цифровой завод по производству высокоэффективных раздаточных коробок для грузовых машин с вложениями в 20 млрд руб. Спикер ГД РФ Вячеслав Володин заявил, что реализация проекта в рамках развития Столыпинского индустриального парка при сотрудничестве с «КамАЗом» запланирована на 2026-2027 год.

Саратовский ИП Вячеслав Кретов поставит Росавтодору мальков на 180 млн руб. для зарыбления Волги.

В Саратовской области хотят увеличить выплату на газификацию жилых домов.

В Волгограде гендиректор ТД Корунд Юг стал фигурантом дела о невыплате зарплаты. Алексей Медведев не выплатил работнику 500 тыс. руб.

В Саратове расселят и снесут аварийный дом №320 на ул. Соколовой по решению суда.

Селище под Пензой стало федеральным объектом культурного наследия. Объект датируется XI-XIII веками, его открыл в 1954 году археолог Михаил Полесских.

Астраханской области предоставят свыше 400 млн руб. на развитие спорта.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет оспорит отказ передачи памятника писателю Александру Серафимовичу на баланс города. Спор из-за бюста Серафимовича начался в феврале этого года по иску университета. Представители вуза настаивали, что монумент, находящийся перед входом в учебное заведение, незаконно занимает территорию и должен быть передан в муниципальную собственность.

Суд в Астрахани разберется, законно ли минимущества задерживает строительство ЖК рядом с Кировским рынком. Поводом для спора стал отказ ведомства вносить изменения в документацию о планировке территории в границах улиц Академика Королева, Победы, Калинина и площади Карла Маркса в Кировском районе облцентра.

В строительство кампусов в ПФО вложат 158 млрд руб. Целью строительства кампусов называют развитие образования и рост научного потенциала субъектов России.

В Саратове решили увеличивать население дальних районов с помощью ИИ.

Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области проиграло в апелляции уже бывшему резиденту особой экономической зоны «Лотос» (ОЭЗ «Лотос») ООО «Технологии-XXI век». Ведомство не смогло оспорить минимальный штраф. Спор начался еще в ноябре прошлого года из-за неисполненного соглашения по строительству шлифовального завода в регионе.

Пензенский бизнес нарастил банковские запасы до 102 млрд руб.

В Саратове ООО «ПирроГрупп» планирует создать дополнительную линию по производству матрасов.

Компания «Россети Волга» ответила на обращение жителей СНТ «Волжский берег», которые жаловались на проходящую по территории товарищества высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП). Ранее ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. «Россети» заявили, что ЛЭП в «Волжском берегу» стоит законно.

Суд в Астрахани запретил переоформление кафе в АЦКК на других лиц по иску мэрии. Землю предпринимателю выделили под магазин в стеклометаллических конструкциях. Однако власти выяснили, что владелица не использовала участок по назначению.

Минздрав выяснит, почему в Саратове инвалид без ног полз по ступеням в больницу.

Дмитрий Мазаев ушел с должности главы Приволжского района Астраханской области.

