Снова третье сентября

Предприниматель Алексей Тюленев, совладелец московского банка «Агора», ранее подозреваемый в особо крупном мошенничестве, не смог обжаловать взыскание с него 50 млн руб. долга по займу у саратовского ИП Сергея Борисова, учредителя ООО «Мираж», аффилированного с экс-мэром Саратова Олегом Грищенко. В период с 2022 по 2023 годы господин Тюленев подписал договор займа на 119 млн руб., но в срок полную сумму не вернул. На момент подачи иска заемщик должен был еще 32,7 млн руб., а также проценты за пользование чужими деньгами и за несвоевременное погашение. Арбитражный суд Саратовской области и апелляция решили, что доказательства господина Борисова достаточны и заемщик обязан вернуть долг. 3 сентября решение подтвердила кассация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Тюленев приобрел долю в банке «Агора» в декабре 2021 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Алексей Тюленев приобрел долю в банке «Агора» в декабре 2021 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Московский предприниматель, собственник коммерческого банка «Агора» Алексей Тюленев не смог оспорить взыскание с него задолженности по договорам займа в размере свыше 50 млн руб. Спор начался в сентябре 2023 года по иску саратовского ИП Сергея Борисова.

ООО «Коммерческий банк „Агора“» зарегистрировано в Москве по адресу: 2-й Троицкий переулок, 3, в июле 1995 года. С 15 ноября 2023 года пост врио председателя правления занимает Герман Редькин. Сейчас банк принадлежит Алексею Тюленеву (стоимость его доли — 80,7 млн руб.), Ольге Аверьяновой (45,4 млн руб.), АО «Комдрагметалл РС(Я)» (31,5 млн руб.). Ранее, до апреля 2022 года, владельцем «Агоры» числился Юрий Аверьянов (51 млн руб.). Алексею Тюленеву также принадлежит ООО «Энгельсский металл», которое за прошлый год заработало 58 млн руб. Господин Тюленев является единственным владельцем юрлица. Общая стоимость долей Алексея Тюленева в организациях — 67 млн руб. По данным Замоскворецкого райсуда Москвы, в ноябре 2023 года на рассмотрение поступило уголовное дело Алексея Тюленева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В тот же день суд по ходатайству силовиков наложил арест на имущество подсудимого. В ноябре Тюленев подал апелляционную жалобу, в удовлетворении которой суд ему отказал в январе этого года. В июне дело было передано в архив. Детали на сайте суда не опубликованы.

В период с 2022 по 2023 годы Алексей Тюленев получил по расписке 119 млн руб. от бывшего бизнес-партнера Сергея Борисова, которые должен был вернуть с процентами до мая 2024 года. Однако в феврале 2024 года совладелец банка «Агора» подписал со своим саратовским коллегой соглашение о погашении задолженности до 3 сентября 2024 года. К августу заемщик вернул 86,3 млн руб. и должен был выплатить еще чуть более 40 млн руб. по расписке от мая 2023 года, включая проценты за пользование чужими деньгами в размере 7,03 млн руб. Но предприниматель Сергей Борисов средства обратно не получил.

Сергей Борисов зарегистрирован как ИП в Саратове в декабре 2017 года. В октябре 2020 года он оформил еще одно ИП в Москве для оказания услуги по предоставлению займов. С 2017 по 2021 годы господин Борисов был учредителем саратовского ООО «АП Атикс». В настоящее время он владеет двумя компаниями: ООО «Мираж», аффилированное семье экс-мэра Саратова Олега Грищенко, и ООО «Зерноком-Инвест». Первая фирма специализируется на оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, вторая — на выращивании зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Обе компании не имеют выручки, совокупные убытки составляют 7,4 млн руб.

В сентябре прошлого года господин Борисов подал иск в Арбитражный суд Саратовской области с требованием взыскать с Алексея Тюленева более 40,88 млн руб. задолженности, включая 16% годовых от суммы займа в 32,7 млн руб. за несвоевременное погашение. Кроме того, Сергей Борисов в январе этого года попросил суд арестовать 51,2% доли господина Тюленева в уставном капитале банка «Агора», а также его движимое и недвижимое имущество и денежные средства на счетах на сумму иска. В феврале суд поддержал ходатайство. Однако 20 марта ответчик сам обратился с заявлением о замене этих обеспечительных мер. Соучредитель банка предложил вместо ареста доли в банке наложить запрет на отчуждение другого своего имущества: 10% доли в ООО «Энгельсский металл», земельного участка с кадастровой стоимостью 294,6 млн руб., дачного дома в СНТ «Теплотехник-82» в поселке Жасминный Ленинского района и квартиры на ул. Советской в Саратове, а также счетов. Арбитражный суд региона удовлетворил это ходатайство 25 марта, согласившись с доводами Алексея Тюленева о том, что арест доли в банке затрудняет его хозяйственную деятельность и что предложенного имущества достаточно для обеспечения иска.

Кроме того, саратовское ООО «Маяк», участвовавшее в разбирательстве в качестве третьего лица, попыталось оспорить договоры займа, назвав их фальсифицированными. Но суд ходатайство отклонил, поскольку компания не смогла подтвердить свои доводы. 15 апреля арбитраж постановил взыскать с Алексея Тюленева основной долг в размере 40,88 млн руб., а также проценты и судебные расходы. Общая сумма составила более 50 млн руб.

ООО «Маяк» зарегистрировано в Саратове в феврале 2021 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля металлами и металлическими рудами. С ноября 2022 года фирма принадлежит Сергею Веденееву, который ранее был директором ООО «Межрегиональный Третейский Арбитраж» в Саратове. В августе организация подала иск к Алексею Тюленеву и Сергею Борисову о признании договора поручительства от февраля 2024 года, расписки от мая 2023 года и соглашения о погашении задолженности от февраля 2024 года недействительными. Слушание по делу назначено на 25 сентября.

В том же месяце ИП Сергей Борисов обжаловал постановление суда первой инстанции об обеспечении иска. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд установил, что первоначально арестованная доля в банке «Агора» является высоколиквидным активом, не обремененным залогом, в отличие от предложенных ответчиком объектов. Рыночная стоимость доли оценивается примерно в 220 млн руб., что существенно превышает сумму иска. При этом активы ООО «Энгельсский металл», где господин Тюленев является гендиректором и учредителем, имеют значительную долговую нагрузку по коммунальным услугам и множественные обременения. А участок в СНТ, дачный дом и квартира в Саратове не считаются достаточным имуществом, чтобы погасить основной долг в 40 млн руб. Постановлением от 11 июня 2024 года апелляционный суд отменил определение первой инстанции от 25 марта, удовлетворив жалобу господина Борисова. В удовлетворении ходатайства ответчика о замене обеспечительных мер было отказано.

19 мая Алексей Тюленев и ООО «Маяк» подали жалобы на апрельское решение суда первой инстанции о взыскании задолженности. Согласно резолютивной части, 1 сентября апелляция не стала отменять постановление Арбитражного суда Саратовской области.

Пока шли разбирательства по вопросу о взыскании 50 млн руб., господин Тюленев попытался оспорить отказ в удовлетворении ходатайства о замене обеспечительных мер. В июле он подал жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа. Коммерсант настаивал, что ранее арестованное имущество — недвижимость и доля в ООО «Энгельсский металл» — ликвидно и за счет него может быть обеспечен иск истца. Однако 3 сентября кассационный суд счел выводы апелляции справедливыми и отказался в удовлетворении жалобы.

Помимо дела о взыскании 50 млн руб., Алексей Тюленев в настоящее время участвует в еще одном споре. В феврале этого года иск к предпринимателю подал саратовский ИП Андрей Кокорев. Он требует взыскать с господина Тюленева долг по займу в 40,11 млн руб. по договору от января прошлого года. В марте господин Кокорев ходатайствовал об аресте доли Алексея Тюленева в уставном капитале банка «Агора». В том же месяце суд запрос удовлетворил. В июле ответчик подал встречный иск о признании договора займа с ИП Андреем Кокоревым недействительным в связи с безденежностью. Однако иск был оставлен без движения в связи с несколькими нарушениями, в том числе неуплатой госпошлины. Следующее заседание пройдет 29 сентября.

В апреле этого года Арбитражный суд Саратовской области принял на рассмотрение иск ФНС России о признании ИП Алексея Тюленева банкротом в связи с налоговой задолженностью в 10,3 млн руб. Но 3 сентября по запросу службы иск был возвращен, поскольку господин Тюленев погасил задолженность в полном объеме.

