Трещина в доме № 7 на Ляхова в Астрахани не несет риска для жильцов

Пресс-служба губернатора Астраханской области сообщила, что трещина в доме № 7 на ул. Ляхова в областном центре не несет риска для жильцов. Ранее жильцы пятого этажа во время ремонта кондиционера обратили внимание на щель в стене.

Отмечается, что трещина появилась давно, она статична. Совсем скоро специалисты установят на нее маячки для мониторинга. На время покинувшие свои квартиры в рамках эвакуации граждане уже вернулись в свои жилые помещения.

Заместитель председателя правительства региона Михаил Богомолов подчеркнул, что власти тщательно изучат дом № 7 на ул. Ляхова. Как только проверка завершится, заключение будет готово уже на следующий день. Далее предстоит разработать дополнительные противоаварийные мероприятия.

По информации пресс-службы губернатора, специальная комиссия, включающая в себя представителей управляющей компании, администрации Астрахани, фонда капремонта и подрядной организации, три раза в день будет фиксировать любые изменения трещины. В последний раз противоаварийные мероприятия в указанном доме проводились свыше 20 лет назад. Специалисты ранее установили по периметру строения металлические поясы для усиления конструкций.

Напомним, 28 июля этого года рухнул подъезд в пятиэтажном здании общежития на ул. Ляхова, 6. По данному факту возбудили уголовное дело. Дом признан аварийным и расселяется с 2019 года. Губернатор Игорь Бабушкин сказал, что восстанавливать это здание не будут, жильцы получат выплаты по линии программы переселения из аварийного жилья. Глава региона поручил межведомственной комиссии провести осмотр 10 близлежащих домов.

Павел Фролов