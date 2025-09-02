Волгоградский вуз оспорит отказ передачи памятника Серафимовичу на баланс города

Волгоградский государственный социально-педагогический университет оспорит отказ передачи памятника писателю Александру Серафимовичу на баланс города. Жалобу на решение первой инстанции вуз направил в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд 28 августа.

Спор из-за бюста Серафимовича начался в феврале этого года по иску университета. Представители вуза настаивали, что монумент, находящийся перед входом в учебное заведение, незаконно занимает территорию и должен быть передан в муниципальную собственность. Однако 14 августа суд решил, что содержание памятника должно быть возложено на университет.

Памятник Александру Серафимовичу был установлен в 1981 году на территории университета, но в феврале 2024 года начались судебные разбирательства. Представители вуза утверждали, что памятник расположен на земле, предоставленной мэрией в бессрочное пользование, и университет не давал разрешения на его строительство. В 2023 году Минпросвещения РФ установило, что часть земли университета используется не по назначению, и документы, подтверждающие разрешение на строительство бюста, отсутствуют.

В мае 2024 года комиссия администрации Центрального района Волгограда признала монумент бесхозным, но ни одно муниципальное учреждение не согласилось принять его на баланс из-за отсутствия финансирования. В декабре университет направил претензию департаменту муниципального имущества, но на начало 2025 года памятник так и не был принят в муниципальную собственность. Суд учел доводы чиновников и отказал университету в иске, отметив, что бремя содержания объекта культурного наследия несет собственник или титульный владелец, которым является университет.

Нина Шевченко