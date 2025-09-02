В Саратове решили увеличивать население дальних районов с помощью ИИ

В районах Саратовской области становится все меньше граждан. О том, как повысить рождаемость и развивать отдаленные территории, обсуждали на заседании комиссии облдумы по вопросам стратегии развития отдалённых муниципальных районов области.

Директор Института психолого-экономических исследований, доктор экономических наук Александр Неверов в своем докладе отметил, что если в районе демография растет — то вырастают и все остальные показатели. Чтобы решить демографические проблемы, необходимо удерживать население на местах, разрабатывать законодательные инициативы, способные стимулировать рост рождаемости, создавать механизмы, привлекающие население. Господин Неверов видит выход в миграции: по его словам, мигранты — это не гастарбайтеры, не незаконная миграция, а граждане тех же соседних районов и областей.

«Нужно менять внутреннее убеждение людей, что их ничего хорошего не ждет на малой родине»,— рассказал Александр Неверов.

По статистике, за последние 5 лет миграционный прирост по всем районам Саратовской области — отрицательный: уезжают больше, чем приезжают.

Выручить может искусственный интеллект. По мнению саратовских ученых, через 3-5 лет нас «ожидает разворот новых стартапов, которые будут масштабировать достигнутые технологические заделы, разрабатывать следующее поколение технологий, в том числе цифровых». Так вот, разворачивать эти проекты можно в Саратовской области.

Как ещё один выход — нужно бороться за строительство в Саратовском регионе научных кампусов.

Также отдаленные районы страдают из-за нехватки кадров и невысокой зарплаты. Для примера: средняя зарплата в Духовницком районе на 1 июля 2025 года — 31 тыс руб., в Турковском — 39,6 тыс. руб. Наибольшая фиксируется в Хвалынске — 41 тыс. руб.

«Все 14 районов из 15 не просто отстают по средней номинальной начисленной заработной плате от Саратова, но и их отставание увеличивается»,— сказал господин Неверов.

Жители отдалённых районов в числе главных минусов указывают недоступность качественной медицинской помощи и нехватку престижных рабочих мест.

«Пороговыми» районами на совещании названы Александрово-Гайский и Хвалынский. Первый по большинству показателей наиболее негативный, второй — позитивный. Так что ситуация во всех районах разная. Но везде существенное влияние на повышение демографии оказывает создание рабочих мест. Ощутимым для небольших населённых пунктов является появление даже 50 новых рабочих мест.

Для решения проблем отдаленных районов предлагаются следующие приоритеты: защита здоровья, развитие туризма, развитие бизнеса в районах, стимулирование молодежи учиться дома, строительство нового жилья, создание современной цифровой финансовой инфраструктуры.

О том, кого именно привлекут, в районах рассказать не смогли. При этом участники совещания из глубинки указывали на необходимость дополнительного финансирования районов, иначе смысла в этом совещании нет. О финансировании муниципалитетов на совещании в Саратове не сообщалось.

Татьяна Смирнова