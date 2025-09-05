В Саратове построят цифровой завод с вложениями в 20 млрд рублей

В Саратове появится цифровой завод по производству высокоэффективных раздаточных коробок для грузовых машин. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Соответствующее обращение политика к саратовцам появилось сегодня, 5 сентября, в Telegram-канале его сторонников.

По словам господина Володина, указанный проект, реализация которого в рамках развития Столыпинского индустриального парка при сотрудничестве с «КамАЗом» запланирована на 2026-2027 год, потребует в общей сложности 20 млрд руб. Инвестиции в энергетическую инфраструктуру составят 1,5 млрд руб.

Председатель Госдумы отметил, что строительство цифрового завода позволит обеспечить рабочими местами 360 человек. Вячеслав Володин указал на важность запуска параллельно с созданием этого производства необходимых специальностей в плане подготовки кадров для работы на роботизированном объекте, которая будет высокооплачиваемой.

Павел Фролов