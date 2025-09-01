Суд в Астрахани запретил переоформление кафе в АЦКК на других лиц по иску мэрии

Арбитражный суд Астраханской области запретил регистрировать переход прав на кафе и землю под ним на проспекте Бумажников в микрорайоне АЦКК. Такое решение было принято по иску администрации Астрахани, который был подан 28 августа к ИП Яне Курипко.

Как сообщила мэрия в исковом заявлении, землю предпринимателю выделили под магазин в стеклометаллических конструкциях. Однако власти выяснили, что владелица не использовала участок по назначению. Согласно данным Росреестра, речь идет о пиццерии «Пивоман» на проспекте Бумажников, 17Б. Кадастровая стоимость земли составляет 219,2 тыс. руб. (удельная — 2,2 тыс. руб. за 1 кв. м). Площадь участка 99 кв. м.

Чиновники обратились в суд, чтобы запретить госпоже Курипко продолжать работу в сфере общественного питания на спорном участке. Также мэрия требовала взыскивать с предпринимателя 10 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда. Пока суд только применил обеспечительные меры, а рассмотрение дела назначено на 29 октября.

Яна Курипко зарегистрировала ИП 19 августа 2024 года в селе Солянка Наримановского района Астраханской области. Основной вид деятельности — розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами и напитками, а также табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Дополнительно ИП ведет деятельность ресторанов и предоставляет услуги по доставке еды.

Нина Шевченко