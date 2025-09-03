Селище под Пензой стало федеральным объектом культурного наследия

Объект археологического наследия «Кижеватово 2, селище» в Бессоновском районе Пензенской области получил статус федерального. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по охране памятников истории и культуры.

Министерство культуры России включило указанный объект в единый госреестр объектов культурного наследия. Оно утвердило границы «Кижеватово 2, селище».

Объект датируется XI-XIII веками, его открыл в 1954 году археолог Михаил Полесских. Площадь поселения составляет 25 га. Оно имеет историческую, археологическую, научную и культурную ценность. Во время археологических исследований, проводимых в 1986 и 1992 годах, специалисты обнаружили там фрагменты глиняной посуды ручной работы, бронзовые украшения и железные орудия труда.

Павел Фролов