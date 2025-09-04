В Саратовской области хотят увеличить выплату на газификацию жилых домов

Власти Саратовской области намерены увеличить выплату на газификацию жилых домов. Об этом сообщил утром сегодня, 4 сентября, в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам господина Бусаргина, в облдуму направлен законопроект, касающийся размера компенсации расходов на газификацию жилых домов. В настоящее время, как он уточнил, выплачивается по 100 тыс. руб. В планах внедрить сумму в 150 тыс. руб.

Губернатор отметил: на указанные меры социальной поддержки могут рассчитывать многодетные семьи, участники СВО и их близкие, ветераны боевых действий, родители детей-инвалидов. Роман Бусаргин выразил уверенность, что депутаты поддержат инициативу.

Павел Фролов