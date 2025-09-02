Астраханский минпром не смог оспорить минимальный штраф резиденту ОЭЗ «Лотос»

Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области проиграло в апелляции уже бывшему резиденту особой экономической зоны «Лотос» (ОЭЗ «Лотос») ООО «Технологии-XXI век». Спор начался еще в ноябре прошлого года из-за неисполненного соглашения по строительству шлифовального завода в регионе.

АО «Технологии – XXI век» зарегистрировано в селе Волжское Наримановского района Астраханской области в октябре 2019 года. Основной вид деятельности – производство абразивных изделий. Фирма является «дочкой» итальянской компании Ferragu Abrasivi s.r.l, основанной в 1972 году и специализирующейся на производстве и продаже абразивных материалов и щеток для опиловки и полировки мрамора и металла. По итогам 2024 года у АО «Технологии – XXI век» отсутствовала выручка, убытки составили 206 тыс. руб. С 2019 года юрлицо так и не наладило активную экономическую деятельность. Максимальная прибыль была зафиксирована лишь в 2021 году – 18 тыс. руб. В октябре 2024 года компания на портале ЕФРСБ объявила о самоликвидации. В декабре того же года ликвидатором был назначен Юрий Магомедов.

В марте 2020 года астраханские власти заключили соглашение на инвестиции в 828,8 млн руб. с «дочкой» итальянского производителя абразивных материалов Ferragu Abrasivi ООО «Технологии-XXI век». Договор должен был действовать до 2063 года. Резидент обязался реализовать проект по созданию производства шлифовальных изделий. В рамках проекта планировалось запустить производство 18 видов продукции, включая дисковые и чашечные щетки, а также шлифовальные круги, которые пользуются большим спросом в судостроении, трубной промышленности и при прокладке трубопроводов. Предприятие должно было выпускать 3,1 млн единиц продукции, значительную часть которой предполагалось экспортировать в Италию. Но к 2024 году завод так и не был построен, поскольку компания приняла решение о самоликвидации.

В связи с нарушением обязательств по инвестсоглашению минпром подал иск в Арбитражный суд Астраханской области с требованием расторгнуть договор и взыскать с резидента 5 млн руб. штрафа. 2 июля по ходатайству ответчика суд почти в 17 раз решил сократить сумму неустойки — до 300 тыс. руб. Областные власти с этим не согласились и подали жалобу на постановление 28 июля. Спустя ровно месяц, 28 августа, Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал определение первой инстанции. Жалоба удовлетворена не была.

Нина Шевченко