В Саратове в два раза расширят производство по изготовлению матрасов

В Саратове ООО «ПирроГрупп» планирует создать дополнительную линию по производству матрасов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиционной политики Саратовской области.

Инвестор уже начал эти работы с финансовыми вложениями порядка 150 млн руб. Благодаря запуску дополнительной линии, что ожидается в конце 2025 — начале 2026 года, удастся увеличить объем производства более чем в два раза. Появятся 30 новых рабочих мест.

Ранее ООО «ПирроГрупп» вышло на полную загрузку после запуска автоматизированной линии по производству матрасов. В проект вложено 200 млн руб. инвестиций, создано 50 рабочих мест.

Павел Фролов