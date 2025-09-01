Зима тревоги Маркса

Волжский райсуд Саратова отправил главу Марксовского района Дмитрия Романова под домашний арест по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями до 25 сентября. Преступление связывают с проблемами в коммунальной инфраструктуре райцентра. Следствие считает, что обвиняемый может оказывать давление на подчиненных, являющихся свидетелями; адвокат отвергает доводы СК. Дмитрий Романов обеспокоен, что район рискует не войти в отопительный сезон из-за ареста должностных лиц, отвечающих за сферу ЖКХ.

Фото: Ольга Симонова

Фото: Ольга Симонова

Волжский районный суд Саратова избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главе Марксовского района Саратовской области Дмитрию Романову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Заседание вела судья Волжского районного суда Татьяна Садомцева.

Обвинение связано с делом бывшего и. о. директора ООО «Водоканал» Сергея Данилова. Он договорился с компанией «Дена» о замене нескольких километров труб в районе; в итоге их заменили на более дешевые и меньшего диаметра, а прежние трубы, предположительно, продали. Тем самым были нарушены права администрации Марксовского района, причиненный ущерб составил 4,5 млн руб. Расследование велось около года, и в конце 2023 года Данилова приговорили к году исправительных работ за злоупотребление полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Также под домашним арестом сейчас находится заместитель главы администрации Марксовского района по ЖКХ Вячеслав Шевела.

Дмитрий Романов, по версии следствия, знал о действиях Данилова, но не помешал им. Однако, по данным источников в марксовской администрации, Дмитрий Романов изначально сам был инициатором возбуждения уголовного дела о хищении упомянутых труб и выступал за передачу коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность из частной. В таком случае санкционировать действия ООО «Водоканал» он не мог.

Представитель СУ СКР по Саратовской области Эльвира Фокина в своем ходатайстве о домашнем аресте сроком на два месяца заявляла, что Романов может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей, большая часть из которых — сотрудники администрации, находящиеся в его подчинении. При этом она не стала скрывать, что следственные действия уже завершаются. По обвинению Дмитрию Романову грозит до десяти лет лишения свободы.

Адвокат Илья Курапов выступил против избрания домашнего ареста. «Уголовное дело возбуждено 25 сентября 2023 года, год назад. И это дело выделено из уголовного дела в отношении Данилова, которое еще год до этого расследовалось. Из текста постановления следует, что преступление Романовым совершено в 2020–2021 году, четыре-пять лет назад. Если бы он хотел бы на кого-то давление оказать, то оказал бы. Если бы хотел скрыться от органов следствия, то давно бы уже скрылся»,— подчеркнул господин Курапов.

Дмитрий Романов попросил суд об отказе в ходатайстве следователя, так как из-за отсутствия должностных лиц, отвечающих за сферу ЖКХ, Марксовский район рискует не войти вовремя в отопительный сезон, из-за чего пострадают десятки тысяч жителей. Он подчеркнул, что сотрудничает со следствием.

«Сейчас впереди зима, идет активная фаза подготовки к ней. Заместитель, отвечающий за этот блок, уже под домашним арестом. Это (отправка под домашний арест — „Ъ“) будет неправильно для района, в котором проживают около 58 тыс. человек»,— сообщил глава района

Татьяна Садомцева, вернувшись из совещательной комнаты, постановила отправить обвиняемого под домашний арест до 25 сентября. Ему запрещено общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и другими средствами связи. Адвокат сообщил «Ъ — Средняя Волга», что намерен обжаловать решение суда. В администрации Марксовского района не знают, кто теперь будет исполнять обязанности главы.

Дмитрий Романов возглавляет Марксовский район с 2017 года. До этого в разные годы он был начальником муниципального молодежного спортцентра, замглавы администрации Марксовского района по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи, замминистра строительства и ЖКХ Саратовской области, работал в строительной компании, возглавлял региональный навигационно-информационный центр.

Ранее до кассации дошел спор о выводе имущества местного водоканала в частную собственность. Объекты комплекса водозабора и водоотведения администрация передала находившимся тогда в банкротстве МУПам в середине нулевых, а затем инфраструктура ушла с торгов по заниженной цене. Ряд объектов в конечном счете оказался в активах семьи Юрия Моисеева, который возглавлял район с 2006 по 2012 годы. После этого жители начали жаловаться на низкое качество соответствующих коммунальных услуг.

Ольга Симонова