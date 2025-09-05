В Волгограде возбудили дело после обрушения потолка в доме на Веселой Балке

В Волгограде следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о выполнении не отвечающих требованиям безопасности работ по ремонту кровли многоквартирного дома (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

В ходе проверки прокуратура Кировского района Волгограда выяснила, что в мае этого года подрядная организация в рамках капремонта крыши многоквартирного дома № 41 по ул. Веселая Балка в Волгограде демонтировала кровлю. На протяжении более двух месяцев после этого подрядчик не работал на этом объекте, не принял мер по предупреждению затопления здания. 7 августа в двух жилых помещениях дома обрушился потолок. Причиной стали обильные осадки и отсутствие кровельного покрытия.

Прокуратура Кировского района Волгограда внесла представления в адрес подрядной организации и УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Сейчас подрядчик ремонтирует крышу указанного дома. Специалисты оценивают причиненный его жильцам ущерб и подготавливают документацию для страховых выплат. Надзорное ведомство поставило на контроль ситуацию.

