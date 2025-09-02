Пензенский бизнес нарастил банковские запасы до 102 млрд рублей

Компаниям и предпринимателям Пензенской области к началу июля этого года удалось накопить на банковских счетах и депозитах более 102 млрд руб. Годом ранее было на 14% меньше.

По данным пресс-службы Банка России, наиболее активный рост сбережений наблюдался у индивидуальных предпринимателей — плюс 17%, более чем до 21 млрд руб. На расчетных счетах предприятий Пензенской области сохраняется порядка 41 млрд руб., на депозитах — 40 млрд руб.

Вклады бизнеса в регионе за год увеличились на 43%. Их доля в объеме банковских накоплений выросла с 31% до 39%.

Павел Фролов