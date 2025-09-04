ИП из Саратова поставит Росавтодору мальков на 180 млн для зарыбления Волги

Саратовский предприниматель Вячеслав Кретов стал поставщиком мальков для компенсации ущерба экосистеме Волги от строительства нового моста через реку в рамках проекта Южного обхода Саратова. По результатам тендеров, объявленных ФКУ «Нижне-Волжское управление» Росавтодора, он получил контракты на общую сумму 183,5 млн руб. Средства предназначены для закупки и выпуска в реку молоди сазана, толстолобика, белого амура и стерляди.

Вячеслав Кретов с 2012 года занимается пресноводным рыбоводством и ранее стал поставщиком по госконтрактам на сумму 16,6 млн руб. для различных государственных структур и компаний, включая Росатом и нефтяные компании. В 2023 году он уже занимался зарыблением Саратовского водохранилища по контракту с АО «Марийскавтодор» на 16 млн руб.

Господин Кретов также является генеральным директором ОАО «Рыбхоз «Береговское», которое расположено в Ровенском районе Саратовской области и специализируется на искусственном воспроизводстве морских биоресурсов. В последние годы предприятие демонстрирует нулевую выручку.

Строительство нового моста является частью Южного обхода Саратова, который реализует компания АО «Бамтоннельстрой-Мост» по контракту с Росавтодором на сумму почти 91 млрд руб. Для компенсации ущерба окружающей среде планируется выпустить в Волгу миллионы мальков.

Никита Маркелов